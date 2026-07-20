Novo SUV elétrico da Volkswagen lê semáforos e recarrega em 23 minutos

A Volkswagen apresentou mundialmente o ID. Cross, um SUV compacto 100% elétrico que traz para a categoria de entrada recursos antes restritos a veículos de luxo. O modelo se destaca por carregar de 10% a 80% da bateria em cerca de 23 minutos, entregar autonomia de até 427 km no ciclo europeu (WLTP) e contar com um assistente de condução capaz de reconhecer semáforos para auxiliar na desaceleração. A fabricante não confirmou a vinda do modelo para o Brasil.

A pré-venda do utilitário esportivo foi iniciada em mercados selecionados da Europa, começando pelas configurações mais potentes. A montadora alemã ainda não divulgou a tabela de preços do veículo nem a data de chegada ao mercado brasileiro.

Com 4,15 metros de comprimento, o SUV elétrico ID. Cross oferece até 427 km de autonomia no ciclo europeu e recarga rápida em 23 minutos. Foto: Divulgação/Site oficial Volkswagen

Como é o motor e qual a autonomia do ID.Cross?

Construído sobre a nova plataforma elétrica MEB+, o ID. Cross será comercializado em três opções de potência: 116 cv, 135 cv e a topo de linha com 211 cv. A tração é sempre dianteira.

O SUV oferece duas opções de conjuntos de baterias:

Bateria de 37 kWh: voltada para o uso urbano.

voltada para o uso urbano. Bateria de 52 kWh: entrega a autonomia máxima de 427 km.

O tempo de carregamento rápido em corrente contínua (até 105 kW) leva cerca de 23 minutos para ir de 10% a 80% da capacidade total da bateria. Em tomadas ou carregadores de corrente alternada de até 11 kW, o processo leva mais tempo. Nas versões com bateria maior, o carro tem capacidade de rebocar até 1.200 kg.

Tecnologia embarcada e painel retrô

O conjunto tecnológico é o principal trunfo do modelo. O sistema Connected Travel Assist usa dados online para reconhecer a sinalização de trânsito e semáforos, ajudando o motorista a reduzir a velocidade e parar o veículo dentro dos limites do sistema.

O painel do Volkswagen ID. Cross combina central multimídia de 12,9 polegadas e quadro digital com visual inspirado nos carros dos anos 80. Foto: Divulgação/Site oficial Volkswagen

O ID. Cross estreia a função One Pedal Driving na linha, que permite ao motorista acelerar e desacelerar o automóvel utilizando apenas o pedal do acelerador, aproveitando a regeneração de energia da frenagem. A versão de 211 cv também pode receber a suspensão adaptativa DCC, que altera automaticamente a firmeza dos amortecedores conforme as condições da via.

Outra novidade é a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), capaz de fornecer até 3,6 kW de energia para alimentar aparelhos eletroeletrônicos externos diretamente pela bateria do carro.

No interior, o quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas oferece um modo visual retrô, que simula os mostradores analógicos dos carros da Volkswagen das décadas de 1980 e 1990. A central multimídia possui tela de 12,9 polegadas.

Espaço interno e itens de segurança

Com 4,15 metros de comprimento e 2,60 metros de distância entre-eixos, o ID. Cross utiliza a arquitetura elétrica para otimizar a cabine. O porta-malas principal tem capacidade para 475 litros, acompanhado por um compartimento sob o piso e um pequeno porta-objetos dianteiro (frunk) de 25 litros sob o capô, destinado a guardar os cabos de recarga.

O “frunk” (Porta-malas dianteiro) tem 25 litros de espaço e foi projetado para armazenamento dos componentes para carregamento do carro. Foto: Divulgação/Site oficial Volkswagen Novo suv da VW apresentado mundialmente tem espaço do porta-malas de 475 litros. Foto: Divulgação/Site oficial VolkswagenFoto: Divulgação/Site oficial Volkswagen

Em segurança e conveniência, a lista de equipamentos de série e opcionais inclui:

Câmera de visão 360 graus;

Assistente de estacionamento autônomo (Park Assist Pro) com operação remota por smartphone;

Faróis e lanternas em LED matricial;

Ar-condicionado digital de duas zonas;

Bancos dianteiros com ajuste elétrico, memória e função de massagem;

Teto solar panorâmico e sistema de som Harman Kardon.