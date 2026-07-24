Novo elétrico chinês, Haven Firefly promete abalar mercado com estratégia ousada

Com vendas iniciadas no mercado chinês, a Firefly revelou o inédito Haven, modelo que inaugura a nova linha Halo Series centrada em design exclusivo e acabamento diferenciado. O elétrico urbano chama a atenção pela flexibilidade comercial: custa 133.300 yuan (cerca de R$ 99,9 mil numa conversão direta e sem impostos) na compra tradicional com bateria inclusa ou 93.300 yuan (aproximadamente R$ 69,9 mil) para quem opta pela assinatura mensal da bateria (BaaS). Segundo a empresa, a venda é apenas na China, com entregas imediatas.

Firefly Haven e a estratégia ousada de bateria

O modelo adota duas modalidades de venda na China:

Com bateria inclusa: 133.300 yuan (aproximadamente R$ 99.922 na conversão direta).

133.300 yuan (aproximadamente R$ 99.922 na conversão direta). Com bateria por assinatura (BaaS): 93.300 yuan (aproximadamente R$ 69.938 na conversão direta).

Com esse valor de entrada pelo sistema de aluguel de bateria, o modelo compacto entra na faixa de preço cobrada no Brasil por hatches subcompactos a combustão e elétricos de entrada, como Fiat Mobi, Renault Kwid e BYD Dolphin Mini.

O hatch elétrico Firefly Haven tem pintura metálica exclusiva em tom verde calmo e logos iluminados na parte externa. Foto: Reprodução/Site Oficial Firefly.

Elétrico inspirado na natureza

O Haven é o primeiro integrante da linha Halo Series, edições que trarão propostas visuais temáticas renovadas anualmente pela marca. Para a versão de estreia, o conceito estético trabalha com tonalidades inspiradas na natureza.

Na parte externa, o carro traz a pintura metálica exclusiva “verde calmo”, que altera a percepção de tonalidade conforme a incidência de luz. Os logotipos iluminados na frente e na traseira, além do centro das rodas de liga leve em dois tons, estreiam detalhes na cor “verde claro”. A parte inferior da carroceria recebe revestimento na cor preta.

Por dentro, o habitáculo traz acabamentos que priorizam materiais reciclados e texturas táteis. O tecido macio “bosque de musgo”, feito de material sustentável reaproveitado (Urbanite) com técnica Mélange, reveste os apoios de ombros dos bancos, apoios de braço e o painel. Detalhes em “verde dinâmico” aparecem nos comandos das portas, no volante, nas hastes de seta e na moldura da central multimídia.

O interior do compacto elétrico conta com mais de 30 detalhes de acabamento em tons verdes e tela central com papel de parede exclusivo. Foto: Reprodução/Site Oficial Firefly. Cabine do Firefly Haven utiliza revestimentos macios em tecido reciclado sustentável no painel, bancos e apoios de braço das portas. Foto: Reprodução/Site Oficial Firefly.

O interior ainda soma 14 pontos de contato com detalhes em “verde claro” — incluindo cintos de segurança e costuras do estofamento —, relevos nos apoios de cabeça que simulam a textura de madeira natural e papel de parede exclusivo “reino verde” na tela central. No total, são mais de 30 elementos de design projetados para o modelo.

Quem são os rivais do modelo no mercado

Posicionado como um hatch compacto de padrão elevado para uso urbano, o Firefly Haven compete indiretamente com outros elétricos das marcas de entrada e premium voltados à mobilidade nas grandes cidades, como BYD Dolphin, GWM Ora 03 e Renault Kwid E-Tech.

A marca acumula mais de 70 mil veículos entregues globalmente desde a sua criação. Por enquanto, a comercialização da série Halo e do Haven ocorre exclusivamente no mercado chinês.