Novo Hyundai i20 chega ao Brasil a partir de R$ 99.990 para desafiar hatches de entrada

A Hyundai iniciou nesta quinta-feira (23) as vendas oficiais do Novo Hyundai i20 em todo o mercado brasileiro. Fabricado no polo industrial da montadora em Piracicaba (SP), o modelo chega com uma proposta inédita: posicionar-se exatamente no espaço entre os hatchbacks compactos e os SUVs de entrada. Com preço inicial fixado em R$ 99.990 na versão Comfort com motor 1.0 aspirado, o lançamento aposta em dimensões superiores às dos hatches tradicionais e em um pacote completo de tecnologias de assistência à condução para atrair o consumidor.

A gama do veículo é composta por seis opções de acabamento, sendo duas com motorização 1.0 aspirada e quatro equipadas com a usina 1.0 turbo com injeção direta. Inicialmente, 100% do volume produzido no interior paulista será voltado para o atendimento da demanda nacional.

O Novo Hyundai i20 traz a nova linguagem visual da marca, destacando a faixa luminosa em LED que percorre toda a seção dianteira do modelo. Foto: Divulgação / Site Oficial Hyundai. Preço inicial do novo I20 é fixado em R$ 99.990 na versão Comfort com motor 1.0 aspirado. Foto: Divulgação / Site Oficial Hyundai. A traseira do lançamento conta com lanternas interligadas e protetor de para-choque tridimensional, reforçando a proposta de estilo urbano. Foto: Divulgação / Site Oficial Hyundai.

Novo Hyundai i20 – design e dimensões

O Novo Hyundai i20 introduz no país a linguagem visual batizada de “Art of Steel”, caracterizada por traços retos que buscam transmitir sensação de maior largura e robustez. Na dianteira e na traseira, destaca-se a assinatura luminosa em LED contínua que remete à letra “H”, acompanhada por faróis com projetores e grade em preto brilhante. O visual externo conta ainda com rodas de 17 polegadas, retrovisores com rebatimento elétrico automático e molduras destacadas nas caixas de roda.

Nas medidas, o veículo apresenta 4.130 mm de comprimento, 1.495 mm de altura, 1.780 mm de largura e 2.580 mm de distância entre eixos. Segundo a marca, as dimensões de largura e entre-eixos superam as dos principais concorrentes diretos. O porta-malas tem capacidade para 346 litros, podendo expandir para 1.152 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A cabine oferece painel digital minimalista e duas telas integradas de 12,3 polegadas cada para o quadro de instrumentos e central multimídia. Os assentos traseiros contam com 917 mm de espaço para as pernas e 1.391 mm de espaço para os ombros dos ocupantes.

Motorização do novo Hyundai i20

O modelo é comercializado com duas opções mecânicas da família Kappa de três cilindros:

1.0 Flex Aspirado: Entrega até 80 cv de potência e 10,2 kgfm de torque, associado ao câmbio manual.

Entrega até 80 cv de potência e 10,2 kgfm de torque, associado ao câmbio manual. 1.0 Turbo GDI Flex: Desenvolve 115 cv de potência e 17,5 kgfm de torque — força máxima entregue em baixas rotações, entre 1.500 e 3.500 rpm, o que beneficia as retomadas de velocidade e ultrapassagens.

A estrutura é construída sobre a evolução da plataforma K3, que utiliza aços de ultra e alta resistência para aumentar a rigidez torcional da carroceria e a proteção em impactos.

Tecnologia e itens de segurança

Entre as novidades tecnológicas, o veículo traz a estreia do sistema OTA (Over The Air), recurso que realiza atualizações remotas de software pela rede de dados embarcada do próprio carro, sem necessidade de deslocamento até uma concessionária. O sistema de conectividade Bluelink é item de série em toda a linha.

O painel da versão topo de linha traz duas telas integradas de 12,3 polegadas e revestimento dos bancos em dois tons de couro. Foto: Divulgação / Site Oficial Hyundai. O espaço para os passageiros do banco traseiro conta com saídas de ar dedicadas e 917 mm de área para as pernas. Foto: Divulgação / Site Oficial Hyundai.

Na lista de segurança, todas as versões trazem seis airbags, freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. As configurações topo de linha somam o pacote ADAS (conjunto de assistentes eletrônicos que ajudam a evitar acidentes), contemplando:

Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas;

Assistente de ponto cego;

Alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem ativa;

Assistente de centralização e permanência em faixa;

Controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go;

Alerta de saída segura para evitar abertura de portas diante de veículos em aproximação.

Quem são os rivais e quais os preços de todas as versões

Posicionado na transição entre duas categorias bastante procuradas no Brasil, o Novo Hyundai i20 enfrenta modelos de categorias complementares, disputando espaço com hatchbacks consolidados como Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Peugeot 208, bem como com SUVs compactos e crossovers de entrada, a exemplo de Fiat Pulse e Renault Kardian.

A Hyundai oferece cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular. O custo das seis primeiras revisões (até 60 mil km) para as versões turbinadas soma R$ 4.881,00.

Confira a tabela completa de preços:

Comfort 1.0 Manual: R$ 99.990

R$ 99.990 Limited 1.0 Manual: R$ 104.990

R$ 104.990 Limited 1.0 Turbo Automático: R$ 125.990

R$ 125.990 X Line 1.0 Turbo Automático (Série Especial Numerada): R$ 128.990

R$ 128.990 Platinum 1.0 Turbo Automático: R$ 134.990

R$ 134.990 Ultimate 1.0 Turbo Automático: R$ 139.990