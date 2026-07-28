Preparada para o “apocalipse”, bruta Trailblazer ganha versão Midnight

A Chevrolet lançou a Trailblazer High Country Midnight com suspensão Ironman elevada em 30 mm, atingindo 320 mm de altura livre do solo. A versão off-road extrema tem tiragem limitada a 100 unidades, motor Duramax 2.8 turbodiesel de 207 cv e pneus Michelin LTX Force em rodas de 18 polegadas.

O principal diferencial do utilitário esportivo é o conjunto de suspensão exclusivo da marca Ironman, projetado junto com a engenharia da GM. O sistema conta com molas e amortecedores específicos que elevam a carroceria em 30 milímetros.

Quanto custa a Trailblazer Midnight e quando chega às concessionárias?”

A versão convencional High Country custa R$ 422.590, mas a fabricante ainda não confirmou o valor cobrado pelo pacote especial.

Com o acerto, o modelo atinge 320 mm de altura livre do solo, ângulo de ataque de 30,1° e ângulo de saída de 24,8°, o que amplia a capacidade de enfrentar alagamentos e terrenos acidentados. Além disso, o SUV vem equipado com pneus de uso misto Michelin LTX Force em rodas de 18 polegadas. O composto é inspirado em competições de rally para garantir aderência na terra, cascalho ou lama sem comprometer a estabilidade no asfalto.

Como é o motor e qual o consumo do SUV

Sob o capô, a série Midnight mantém o motor Duramax 2.8 turbodiesel de nova geração, que entrega 207 cv de potência e 52 kgfm de torque. O conjunto trabalha associado ao câmbio automático de oito marchas e tração 4×4 com reduzida.

Conforme medição oficial do Inmetro, o consumo de combustível do modelo é de:

Cidade: 8,7 km/l

8,7 km/l Estrada: 10,2 km/l

O que mudou no visual e nos equipamentos

Por fora, a nova opção troca os detalhes cromados por acabamentos em tom escuro. A barra da grade dianteira, logotipos, rack de teto, maçanetas, molduras e rodas adotam tom preto. A pintura da carroceria é exclusiva na cor cinza Sharkskin. O para-choque traz extensor com iluminação em LED, ganchos de reboque aparentes e peito de aço reforçado.

Por dentro, o ambiente mantém a configuração para sete ocupantes com revestimento exclusivo dos bancos em tons de caramelo escuro. O painel conta com quadro de instrumentos digital de 8 polegadas e central multimídia MyLink de 11 polegadas com Wi-Fi nativo e projeção para Android Auto.

“Quando o carro já nasce acessorizado e preparado de série, o cliente ganha em vários pontos da jornada”, explica Paula Saiani, diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul.

A lista de segurança passiva e ativa reúne seis airbags, controle de estabilidade e tração, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro. O veículo tem garantia de fábrica de cinco anos.

Quem são os rivais

O Chevrolet Trailblazer é construído sobre chassi rígido e atua no segmento de SUVs grandes com tração 4×4 e motorização a diesel. No mercado nacional, o modelo disputa espaço diretamente com utilitários como o Toyota SW4.