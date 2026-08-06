Com motor biturbo de 426 cv, nova Ram 1500 Big Horn custa R$ 449.990

A Ram iniciou a distribuição da inédita 1500 Big Horn para as concessionárias de todo o Brasil. A nova opção de entrada da gama desembarca no país com preço público sugerido de R$ 449.990, posicionando-se abaixo de concorrentes menores. O grande destaque do modelo é o conjunto mecânico acoplado ao motor Hurricane 6, que faz da novidade a picape mais rápida à venda no mercado nacional.

Motor e desempenho da 1500 Big Horn

Sob o capô, a Ram 1500 Big Horn traz o motor Hurricane 6, 3.0 Biturbo de 426 cv, e 64,8 kgfm (635 Nm) de torque. A transmissão é automática de oito marchas, combinada à tração 4×4 com quatro modos de operação selecionáveis eletronicamente: 4×2, 4×4 Auto, 4×4 High e 4×4 Low (reduzida).

A picape cumpre a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos. Para adaptar a resposta do acelerador, câmbio, controle de estabilidade e sistema de tração às condições do terreno, o condutor conta com cinco modos de condução: Automático, Reboque, Neve/Piso escorregadio, Sport e Off-Road.

Quanto custa a Ram 1500 Big Horn e quais são os diferenciais visuais?

Oferecida por R$ 449.990, a versão traz moldura da grade dianteira na cor da carroceria, acompanhada de detalhes pretos e do logotipo cromado. O modelo vem equipado com a grade do radiador ativa — tecnologia que utiliza persianas móveis para otimizar o fluxo de ar e a eficiência energética em rodovias — e faróis full-LED com comutação automática do facho alto.

A pintura externa não tem custo adicional nas opções Azul Forged Metálica, Preto Diamond Perolizada, Granito Crystal Metálica, Prata Zenith Metálico e Branco Bright. O exterior traz ainda maçanetas e para-choques na cor do veículo, estribos laterais exclusivos, rodas de liga leve de 20 polegadas com acabamento cromado e ponteira dupla de escapamento.

A caçamba tem tampa com abertura remota (via chave ou interior) e amortecimento. O compartimento de carga mede 1,71 metro de comprimento, 1,52 m de largura e 54 cm de altura, com volume útil de 1.523 litros. Além disso, o utilitário entrega capacidade de reboque de 4.490 kg e vem de fábrica com chassi feito com 98% de aços de alta resistência, além de preparação para engate e conectores elétricos.

Caçamba de 1.523 litros possui tampa com abertura remota e amortecimento, além de suporte para reboque de até 4,4 toneladas. Foto: Divulgação/ Stellantis.

Quais são os itens de tecnologia, conforto e segurança do interior?

A cabine comporta cinco adultos e traz como elemento central a multimídia de 12 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de som premium da Alpine conta com 9 alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas (506 watts de potência) e cancelamento ativo de ruído.

A lista de equipamentos de conforto e conveniência traz:

Bancos dianteiros com aquecimento e ajustes elétricos para o motorista.

Volante aquecido em couro com ajuste de altura e profundidade.

Pedais com regulagem elétrica e freio de estacionamento eletrônico.

Carregador de celular por indução, 6 portas USB (sendo 4 do tipo C) e duas tomadas de 115V.

Console central porta-objetos com quase 40 litros de capacidade e 4 porta-copos.

Ar-condicionado automático de duas zonas com saídas traseiras e vigia traseira elétrica.

Assoalho traseiro plano, porta-luvas duplo e compartimentos removíveis no assoalho para transporte de gelo.

Conectividade pelo aplicativo My Uconnect para comandos remotos, localização e Wi-Fi embarcado para até 8 dispositivos.

Detalhe para a possibilidade de configuração dos bancos traseiros, ampliando espaço para bagagens dentro do habitáculo:

Cabine ampla oferece bancos dianteiros aquecidos com ajustes elétricos, assoalho traseiro plano e organizadores embutidos. Foto: Divulgação/ Stellantis. Cabine ampla oferece bancos dianteiros aquecidos com ajustes elétricos, assoalho traseiro plano e organizadores embutidos. Foto: Divulgação/ Stellantis. Cabine ampla oferece bancos dianteiros aquecidos com ajustes elétricos, assoalho traseiro plano e organizadores embutidos. Foto: Divulgação/ Stellantis.

No pacote de segurança, a picape reúne seis airbags, freios a disco nas quatro rodas e assistentes do pacote ADAS: piloto automático adaptativo com Stop & Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência (com detecção de pedestres e ciclistas), monitoramento de ponto cego e assistente ativo de permanência em faixa. A estrutura utiliza suspensão dianteira independente e traseira multibraço, ambas com molas helicoidais e barras estabilizadoras.

A 1500 Big Horn integra o portfólio da marca ao lado das versões Laramie e Laramie Night Edition. O modelo disputa espaço indiretamente no segmento de picapes médias e grandes, onde se destacam nomes como Ford Ranger, Toyota Hilux e Ford F-150.

Resumo Técnico da Ram 1500 Big Horn

Item Especificação Preço sugerido R$ 449.990 Motor 3.0 Biturbo Hurricane 6 (6 cilindros) Potência / Torque 426 cv / 64,8 kgfm (635 Nm) Câmbio / Tração Automático de 8 marchas / 4×4 com reduzida Aceleração (0 a 100 km/h) 5,3 segundos Capacidade da Caçamba 1.523 litros Capacidade de Reboque 4.490 kg Rivais do segmento Ford Ranger, Toyota Hilux e Ford F-150