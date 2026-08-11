BYD Racco, um microcarro japonês menor que Dolphin Mini com otimizado espaço interno

A BYD acaba de lançar no Japão o Racco, um microcarro 100% elétrico que promete até 320 km de autonomia e tem portas traseiras deslizantes com acionamento elétrico. Com apenas 3,39 metros de comprimento (menor que o Dolphin Mini), o compacto surpreende pelo espaço interno otimizado: comporta quatro adultos confortavelmente e oferece porta-malas expansível de até 1.372 litros. O preço de partida é de 2.145.000 ienes, cerca de R$ 69 mil em conversão direta. O carro, porém, é uma exclusividade do mercado japonês da marca, sem chances de desembarcar no Brasil.

Apesar de medir apenas 3,39 metros de comprimento e 1,47 metro de largura, o projeto adota a arquitetura de teto elevado com 1,80 metro de altura. Essa concepção garante amplo espaço para a cabeça e permite transportar até quatro ocupantes adultos. O porta-malas regulável oferece 280 litros de capacidade inicial, podendo expandir para 1.372 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

Para facilitar o acesso em vagas estreitas, o Racco vem equipado com portas traseiras deslizantes de acionamento elétrico. Na versão de topo, o sistema conta com sensor de movimento que abre a porta automaticamente ao passar o pé sob o para-choque.

Quanto custa o compacto no Japão?

O compacto estreou no Japão com tabela inicial de 2.145.000 ienes, cerca de R$ 69 mil em uma conversão direta e sem impostos. Com os incentivos governamentais do país asiático para veículos elétricos, o preço final ao consumidor cai para menos de 2 milhões de ienes.

Com portas laterais traseiras deslizantes e acionamento por sensor de movimento, o BYD Racco facilita o acesso dos passageiros em vagas de estacionamento estreitas. Foto: Reprodução/ BYD Japan Mídia O elétrico BYD Racco adota o conceito de teto elevado com 1,80 metro de altura para otimizar o espaço interno na categoria de microcarros japoneses. Foto: Reprodução/ BYD Japan Mídia

Qual é o motor, consumo e autonomia do elétrico?

O BYD Racco é equipado com um motor elétrico dianteiro de 64 cv de potência e 16,3 kgfm de torque instantâneo. O limite de potência atende ao teto estabelecido pela legislação japonesa de microcarros.

No Japão, o comprador pode escolher entre duas opções de bateria Blade (LFP):

Versão Racco 200: bateria de 22,4 kWh e autonomia de 210 km (ciclo WLTC). Suporta carga rápida DC de até 35,8 kW.

bateria de 22,4 kWh e autonomia de 210 km (ciclo WLTC). Suporta carga rápida DC de até 35,8 kW. Versões 300 Plus e 300 Premium: bateria de 35,84 kWh e autonomia de 320 km (ciclo WLTC). A potência de recarga DC chega a 49,7 kW, permitindo ir de 0% a 80% em aproximadamente 30 minutos.

O modelo conta ainda com ar-condicionado por bomba de calor para reduzir o desgaste da bateria e tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), que transforma o carro em uma fonte de energia para aparelhos externos.

Quais são as tecnologias e itens de segurança?

Na cabine, o subcompacto traz central multimídia flutuante de 10,1 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além de atualizações de sistema via internet (OTA). O conforto térmico é reforçado por aquecimento no volante, nos bancos dianteiros e no porta-copos do console.

O pacote de segurança ativa inclui assistentes de condução inteligente de Nível 2+ (com frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa) e seis airbags de fábrica. O raio de giro de 4,8 metros facilita manobras em locais de difícil acesso.

O interior do BYD Racco oferece piso plano, volante e bancos dianteiros com aquecimento, além de soluções práticas de armazenamento para o dia a dia. Foto: Reprodução/ BYD Japan Mídia O painel do BYD Racco conta com central multimídia de 10,1 polegadas, navegação integrada e comandos intuitivos projetados para o trânsito urbano. Foto: Reprodução/ BYD Japan Mídia

Como o Racco se compara ao Dolphin Mini?

Embora ambos utilizem a e-Platform 3.0 da BYD, o Racco foi moldado exclusivamente para as regras de isenção fiscal do Japão. O Dolphin Mini comercializado no Brasil é um hatchback tradicional mais longo (3,78 m) e largo (1,71 m), homologado para até cinco ocupantes. Já o Racco foca na máxima utilização vertical da cabine e no uso de portas deslizantes para garagens apertadas.

Tabela de Resumo Rápido

Característica BYD Racco (Especificações Japão) Preço A partir de 2.145.000 ienes (aprox. R$ 69 mil na conversão direta e sem impostos) Motor Elétrico síncrono de 64 cv e 16,3 kgfm Bateria 22,4 kWh ou 35,84 kWh (Blade LFP) Autonomia 210 km a 320 km (Ciclo WLTC) Porta-malas 280 a 1.372 litros Principais Rivais Nissan Sakura