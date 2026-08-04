Lexus lança luxuoso ES 350h: gigante de 5 metros para encarar rivais alemães

A Lexus iniciou a pré-venda da oitava geração do sedã ES no Brasil. Disponível inicialmente na versão ES 350h por R$ 399.990, o luxuoso modelo traz um conjunto mecânico híbrido com motor 2.5. As primeiras entregas aos clientes estão agendadas para começar em outubro. Além da opção híbrida, a marca confirmou a chegada da variante 100% elétrica, batizada de ES 500e, para o mercado nacional até o final de 2026.

Quanto custa e quando chega o novo Lexus ES?

O novo Lexus ES 350h já pode ser encomendado na rede de concessionárias da marca no país pelo preço inicial de R$ 399.990. A chegada das primeiras unidades às garagens dos compradores ocorre a partir de outubro. A versão totalmente elétrica ES 500e está prevista para desembarcar por aqui até o fim de 2026.

O novo Lexus ES 350h adota a linguagem visual com a grade integrada tridimensionalmente à carroceria e faróis com assinatura em LED. Foto: Divulgação/Lexus

O que mudou no visual, motor e dimensões do sedã?

O modelo adota uma nova evolução visual da marca. Na dianteira, a antiga grade dá lugar ao conceito spindle body (que integra as formas tridimensionais à própria pintura da carroceria). O conjunto óptico traz a nova assinatura luminosa em LEDs. A traseira recebeu lanternas conectadas por uma barra de iluminação horizontal.

Para ampliar o espaço interno, o sedã cresceu. Agora, ele mede 5,14 metros de comprimento, 1,92 metro de largura, 1,56 metro de altura e conta com 2,95 metros de distância entre-eixos.

painel do Lexus ES 350h traz tela multimídia sensível ao toque de 14 polegadas e quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas. Foto: Divulgação/Lexus

Debaixo do capô, o ES 350h utiliza a sexta geração do sistema híbrido série-paralelo da Lexus. O conjunto une um motor a combustão 2.5 litros a um motor elétrico. A bateria de íons de lítio foi reposicionada sob o banco traseiro para evitar a perda de capacidade no porta-malas.

A suspensão conta com sistema MacPherson com mangas de eixo em alumínio forjado e amortecedores Swing Valve na dianteira, além de arquitetura multilink na traseira com reforços estruturais para conter a rolagem da carroceria.

Quais são as tecnologias do interior e itens de segurança?

No habitáculo, o destaque é a central multimídia LexusConnect com tela sensível ao toque de 14 polegadas. O painel de instrumentos é digital de 12,3 polegadas, acompanhado por um projetor de informações no para-brisa (Head-Up Display) colorido. O volante de três raios ficou 70 mm mais próximo do condutor para melhorar a ergonomia.

A lista de equipamentos inclui sistema de som Mark Levinson com 17 alto-falantes, retrovisor interno digital por câmera, câmeras de visão 360 graus e ar-condicionado com gerenciamento automático integrado ao aquecimento do volante e bancos.

A proteção dos ocupantes é garantida por dez airbags (dianteiros, de joelho para motorista e passageiro, laterais e de cortina) e pelo pacote Lexus Safety Sense 4.0. O conjunto reúne assistentes eletrônicos que ajudam a evitar acidentes (ADAS), englobando:

Frenagem autônoma de emergência com alerta de pré-colisão

Controle de cruzeiro adaptativo com radar (mantém a distância do carro à frente)

Alerta de mudança de faixa com correção no volante e assistente de centralização

Leitor de placas de trânsito

Farol alto automático

Monitor de fadiga do condutor

A cabine do sedã tem acabamento personalizável nas cores Branco, Caramelo ou Preto e conta com sistema de iluminação ambiente ajustável. Foto: Divulgação/Lexus

Quem são os principais concorrentes?

O Lexus ES 350h atua no segmento de sedãs grandes de luxo. Ele disputa a preferência dos compradores diretamente com modelos alemães consolidados no país, como o BMW Série 5 e o Mercedes-Benz Classe E, além de encarar sedãs elétricos da mesma faixa de preço, como o BYD Seal.

Quanto custa o novo Lexus ES 350h no Brasil?

O novo Lexus ES 350h está disponível em pré-venda no Brasil com preço fixado em R$ 399.990

Ficha técnica completa Lexus ES 350h

Item Especificação Preço R$ 399.990 Motor 2.5 Híbrido Full (gasolina + elétrico) Entre-eixos 2,95 metros Comprimento 5,14 metros Multimídia 14 polegadas Segurança 10 airbags + Lexus Safety Sense 4.0 Rivais BMW Série 5, Mercedes-Benz Classe e, futuramente, BYD Seal