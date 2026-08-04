Lexus lança luxuoso ES 350h: gigante de 5 metros para encarar rivais alemães

A Lexus iniciou a pré-venda da oitava geração do sedã ES no Brasil. Disponível inicialmente na versão ES 350h por R$ 399.990, o luxuoso modelo traz um conjunto mecânico híbrido com motor 2.5. As primeiras entregas aos clientes estão agendadas para começar em outubro. Além da opção híbrida, a marca confirmou a chegada da variante 100% elétrica, batizada de ES 500e, para o mercado nacional até o final de 2026.
Quanto custa e quando chega o novo Lexus ES?
O novo Lexus ES 350h já pode ser encomendado na rede de concessionárias da marca no país pelo preço inicial de R$ 399.990. A chegada das primeiras unidades às garagens dos compradores ocorre a partir de outubro. A versão totalmente elétrica ES 500e está prevista para desembarcar por aqui até o fim de 2026.
O que mudou no visual, motor e dimensões do sedã?
O modelo adota uma nova evolução visual da marca. Na dianteira, a antiga grade dá lugar ao conceito spindle body (que integra as formas tridimensionais à própria pintura da carroceria). O conjunto óptico traz a nova assinatura luminosa em LEDs. A traseira recebeu lanternas conectadas por uma barra de iluminação horizontal.
Para ampliar o espaço interno, o sedã cresceu. Agora, ele mede 5,14 metros de comprimento, 1,92 metro de largura, 1,56 metro de altura e conta com 2,95 metros de distância entre-eixos.
Debaixo do capô, o ES 350h utiliza a sexta geração do sistema híbrido série-paralelo da Lexus. O conjunto une um motor a combustão 2.5 litros a um motor elétrico. A bateria de íons de lítio foi reposicionada sob o banco traseiro para evitar a perda de capacidade no porta-malas.
A suspensão conta com sistema MacPherson com mangas de eixo em alumínio forjado e amortecedores Swing Valve na dianteira, além de arquitetura multilink na traseira com reforços estruturais para conter a rolagem da carroceria.
Quais são as tecnologias do interior e itens de segurança?
No habitáculo, o destaque é a central multimídia LexusConnect com tela sensível ao toque de 14 polegadas. O painel de instrumentos é digital de 12,3 polegadas, acompanhado por um projetor de informações no para-brisa (Head-Up Display) colorido. O volante de três raios ficou 70 mm mais próximo do condutor para melhorar a ergonomia.
A lista de equipamentos inclui sistema de som Mark Levinson com 17 alto-falantes, retrovisor interno digital por câmera, câmeras de visão 360 graus e ar-condicionado com gerenciamento automático integrado ao aquecimento do volante e bancos.
A proteção dos ocupantes é garantida por dez airbags (dianteiros, de joelho para motorista e passageiro, laterais e de cortina) e pelo pacote Lexus Safety Sense 4.0. O conjunto reúne assistentes eletrônicos que ajudam a evitar acidentes (ADAS), englobando:
- Frenagem autônoma de emergência com alerta de pré-colisão
- Controle de cruzeiro adaptativo com radar (mantém a distância do carro à frente)
- Alerta de mudança de faixa com correção no volante e assistente de centralização
- Leitor de placas de trânsito
- Farol alto automático
- Monitor de fadiga do condutor
Quem são os principais concorrentes?
O Lexus ES 350h atua no segmento de sedãs grandes de luxo. Ele disputa a preferência dos compradores diretamente com modelos alemães consolidados no país, como o BMW Série 5 e o Mercedes-Benz Classe E, além de encarar sedãs elétricos da mesma faixa de preço, como o BYD Seal.
Quanto custa o novo Lexus ES 350h no Brasil?
O novo Lexus ES 350h está disponível em pré-venda no Brasil com preço fixado em R$ 399.990
Ficha técnica completa Lexus ES 350h
|Item
|Especificação
|Preço
|R$ 399.990
|Motor
|2.5 Híbrido Full (gasolina + elétrico)
|Entre-eixos
|2,95 metros
|Comprimento
|5,14 metros
|Multimídia
|14 polegadas
|Segurança
|10 airbags + Lexus Safety Sense 4.0
|Rivais
|BMW Série 5, Mercedes-Benz Classe e, futuramente, BYD Seal