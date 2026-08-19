Kia Tasman a R$ 249 mil fica mais barata que Hilux e S10 e acirra guerra das picapes diesel

O mercado brasileiro de picapes ganha uma nova opção diesel. A Kia Tasman já está à venda no país por R$ 249.990, equipada com motor turbodiesel 2.2 de 210 cv, tração 4×4 com sete modos de condução, caçamba com capacidade para 1.007 kg de carga e capacidade de reboque de até 6.200 kg. Desenvolvida sobre chassi reforçado body-on-frame, a picape sul-coreana chega com garantia de cinco anos sem limite de quilometragem e promete aliar robustez para o trabalho a tecnologia e conforto para o dia a dia.

Desenvolvida sobre chassi do tipo body-on-frame (chassi sob carcaça, estrutura tradicional que garante maior resistência em terrenos severos), a Tasman busca equilibrar capacidade fora de estrada, uso profissional e conforto para o transporte diário. Lembrando que a Kia Tasman é 4×4.

Kia Tasman traz a identidade frontal “Tiger Face” com iluminação “Star Map” e para-choque com degraus de acesso à caçamba. Foto: Divulgação/Kia Motors

Kia Tasman preço – quanto custa e o que a Kia Tasman oferece no Brasil?

A Kia Tasman GL desembarca nas lojas brasileiras por R$ 249.990,00, acompanhada por garantia de fábrica de 5 anos sem limite de quilometragem.

Para atender ao segmento utilitário e de lazer, a caçamba conta com as seguintes dimensões e capacidades:

Comprimento: 1.512 mm

1.512 mm Largura: 1.572 mm

1.572 mm Profundidade: 540 mm

540 mm Volume útil: 1.173 litros

1.173 litros Capacidade de carga: 1.007 kg

1.007 kg Capacidade máxima de tração (reboque): até 6.200 kg

Para facilitar o acesso à área de carga, o para-choque traseiro traz degraus embutidos nos cantos. O modelo é comercializado em cinco opções de cores: Branco Claro, Branco Neve, Cinza Aço, Cinza Interestelar e Preto Aurora.

Cabine da Kia Tasman GL apresenta conjunto de telas digitais que totaliza 29,6 polegadas e conectividade sem fio. Foto: Divulgação/Kia Motors

Qual é o motor e o consumo do novo utilitário?

Sob o capô, a picape traz o motor 2.2 Smartstream turbodiesel de quatro cilindros, capaz de entregar 210 cv de potência a 3.800 rpm e 45 kgfm de torque. A transmissão é automática de oito velocidades.

O sistema de tração nas quatro rodas possui 7 modos de condução no total, divididos em configurações para o uso diário (Eco, Normal, Sport e My Drive) e calibrações eletrônicas específicas para terrenos de baixa aderência (Neve, Lama e Areia).

Como é a tecnologia e o espaço interno da cabine?

A cabine destaca-se pelo painel panorâmico com conjunto integrado de telas que soma 29,6 polegadas. A estrutura é dividida em:

Quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas

Tela central de 5 polegadas para o controle do ar-condicionado

Central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto

O banco traseiro da picape conta com encostos reclináveis em até 25 graus e revestimentos feitos com materiais reciclados. Foto: Divulgação/Kia Motors

Com entre-eixos de 3.270 mm, a picape oferece 915 mm de espaço livre para as pernas dos passageiros da fileira traseira e encostos com reclinamento de até 25 graus. O acabamento aplica materiais sustentáveis, como revestimentos em couro sintético bio-PU e tecidos derivados de garrafas PET recicladas.

No quesito segurança, a versão GL vem equipada com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), freios a disco ventilados nas quatro rodas, controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle de frenagem em declives, assistente de estabilidade de reboque, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e câmera de ré. Um pacote com assistentes avançados à condução (ADAS) será introduzido em uma versão posterior.

Resumo Técnico: Kia Tasman GL

Item Especificação Preço Sugerido R$ 249.990,00 Motor 2.2 Turbodiesel de 210 cv e 45 kgfm de torque Câmbio / Tração Automático de 8 marchas / Tração 4×4 com 7 modos Capacidade da Caçamba 1.173 litros / 1.007 kg de carga útil Capacidade de Reboque Até 6.200 kg Garantia 5 anos sem limite de quilometragem Principais Rivais Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, VW Amarok, Fiat Titano, GWM Poer P30

Comparativo: Kia Tasman vs concorrentes

A Kia Tasman chega ao Brasil em versão única (GL 2.2 Turbodiesel 4×4) por R$ 249.990, adotando uma estratégia agressiva para disputar o mercado de picapes médias.

Principais Concorrentes por Faixa de Preço:

GWM Poer P30: R$ 220.000 (Trail) a R$ 250.000 (Exclusive).

R$ 220.000 (Trail) a R$ 250.000 (Exclusive). Mitsubishi L200 Triton: R$ 228.000 (GLS) a R$ 298.890 (HPE).

R$ 228.000 (GLS) a R$ 298.890 (HPE). Nissan Frontier: R$ 238.990 (Attack 4×4 com descontos) a R$ 275.990 (Platinum/Pro-4X).

R$ 238.990 (Attack 4×4 com descontos) a R$ 275.990 (Platinum/Pro-4X). Ford Ranger: R$ 250.000 (Black 4×2) a R$ 285.900 (XLS 4×4).

R$ 250.000 (Black 4×2) a R$ 285.900 (XLS 4×4). Toyota Hilux e Chevrolet S10: Opções de cabine dupla para varejo e frotistas iniciam na faixa de R$ 258.900 a R$ 260.000, superando o preço da Tasman nas versões equivalentes.

Opções de cabine dupla para varejo e frotistas iniciam na faixa de R$ 258.900 a R$ 260.000, superando o preço da Tasman nas versões equivalentes. Fiat Titano: R$ 285.900 (Volcano/Ranch), sendo mais cara que o modelo da Kia.