Automóveis

Kia Tasman a R$ 249 mil fica mais barata que Hilux e S10 e acirra guerra das picapes diesel

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 19/08/26 10h06
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Imagem mostra a Kia Tasman, com destaque para a lateral e traseira da nova picape, estacionada em um campo com montanhas.
Construída sobre chassi body-on-frame, a picape possui capacidade para rebocar até 6.200 kg e carregar 1.007 kg. Foto: Divulgação/Kia Motors

O mercado brasileiro de picapes ganha uma nova opção diesel. A Kia Tasman já está à venda no país por R$ 249.990, equipada com motor turbodiesel 2.2 de 210 cv, tração 4×4 com sete modos de condução, caçamba com capacidade para 1.007 kg de carga e capacidade de reboque de até 6.200 kg. Desenvolvida sobre chassi reforçado body-on-frame, a picape sul-coreana chega com garantia de cinco anos sem limite de quilometragem e promete aliar robustez para o trabalho a tecnologia e conforto para o dia a dia.

Desenvolvida sobre chassi do tipo body-on-frame (chassi sob carcaça, estrutura tradicional que garante maior resistência em terrenos severos), a Tasman busca equilibrar capacidade fora de estrada, uso profissional e conforto para o transporte diário. Lembrando que a Kia Tasman é 4×4.

Imagem mostra a Kia Tasman passando em um rio, com detalhe para a grande grade frontal do modelo.
Kia Tasman traz a identidade frontal “Tiger Face” com iluminação “Star Map” e para-choque com degraus de acesso à caçamba. Foto: Divulgação/Kia Motors

Kia Tasman preço – quanto custa e o que a Kia Tasman oferece no Brasil?

A Kia Tasman GL desembarca nas lojas brasileiras por R$ 249.990,00, acompanhada por garantia de fábrica de 5 anos sem limite de quilometragem.

Para atender ao segmento utilitário e de lazer, a caçamba conta com as seguintes dimensões e capacidades:

  • Comprimento: 1.512 mm
  • Largura: 1.572 mm
  • Profundidade: 540 mm
  • Volume útil: 1.173 litros
  • Capacidade de carga: 1.007 kg
  • Capacidade máxima de tração (reboque): até 6.200 kg
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Para facilitar o acesso à área de carga, o para-choque traseiro traz degraus embutidos nos cantos. O modelo é comercializado em cinco opções de cores: Branco Claro, Branco Neve, Cinza Aço, Cinza Interestelar e Preto Aurora.

Imagem mostra a Kia Tasman, com detalhe para o painel e cluster com Central multimídia de 12,3 polegadas.
Cabine da Kia Tasman GL apresenta conjunto de telas digitais que totaliza 29,6 polegadas e conectividade sem fio. Foto: Divulgação/Kia Motors

Qual é o motor e o consumo do novo utilitário?

Sob o capô, a picape traz o motor 2.2 Smartstream turbodiesel de quatro cilindros, capaz de entregar 210 cv de potência a 3.800 rpm e 45 kgfm de torque. A transmissão é automática de oito velocidades.

O sistema de tração nas quatro rodas possui 7 modos de condução no total, divididos em configurações para o uso diário (Eco, Normal, Sport e My Drive) e calibrações eletrônicas específicas para terrenos de baixa aderência (Neve, Lama e Areia).

Como é a tecnologia e o espaço interno da cabine?

A cabine destaca-se pelo painel panorâmico com conjunto integrado de telas que soma 29,6 polegadas. A estrutura é dividida em:

  • Quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas
  • Tela central de 5 polegadas para o controle do ar-condicionado
  • Central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto
Imagem mostra a Kia Tasman, destalhe para a interna e bancos traseiros reclináveis.
O banco traseiro da picape conta com encostos reclináveis em até 25 graus e revestimentos feitos com materiais reciclados. Foto: Divulgação/Kia Motors

Com entre-eixos de 3.270 mm, a picape oferece 915 mm de espaço livre para as pernas dos passageiros da fileira traseira e encostos com reclinamento de até 25 graus. O acabamento aplica materiais sustentáveis, como revestimentos em couro sintético bio-PU e tecidos derivados de garrafas PET recicladas.

No quesito segurança, a versão GL vem equipada com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), freios a disco ventilados nas quatro rodas, controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle de frenagem em declives, assistente de estabilidade de reboque, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e câmera de ré. Um pacote com assistentes avançados à condução (ADAS) será introduzido em uma versão posterior.

Resumo Técnico: Kia Tasman GL

ItemEspecificação
Preço SugeridoR$ 249.990,00
Motor2.2 Turbodiesel de 210 cv e 45 kgfm de torque
Câmbio / TraçãoAutomático de 8 marchas / Tração 4×4 com 7 modos
Capacidade da Caçamba1.173 litros / 1.007 kg de carga útil
Capacidade de ReboqueAté 6.200 kg
Garantia5 anos sem limite de quilometragem
Principais RivaisToyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, VW Amarok, Fiat Titano, GWM Poer P30

Comparativo: Kia Tasman vs concorrentes

A Kia Tasman chega ao Brasil em versão única (GL 2.2 Turbodiesel 4×4) por R$ 249.990, adotando uma estratégia agressiva para disputar o mercado de picapes médias.

Principais Concorrentes por Faixa de Preço:

  • GWM Poer P30: R$ 220.000 (Trail) a R$ 250.000 (Exclusive).
  • Mitsubishi L200 Triton: R$ 228.000 (GLS) a R$ 298.890 (HPE).
  • Nissan Frontier: R$ 238.990 (Attack 4×4 com descontos) a R$ 275.990 (Platinum/Pro-4X).
  • Ford Ranger: R$ 250.000 (Black 4×2) a R$ 285.900 (XLS 4×4).
  • Toyota Hilux e Chevrolet S10: Opções de cabine dupla para varejo e frotistas iniciam na faixa de R$ 258.900 a R$ 260.000, superando o preço da Tasman nas versões equivalentes.
  • Fiat Titano: R$ 285.900 (Volcano/Ranch), sendo mais cara que o modelo da Kia.
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