Homem que atirou em ex-mulher em salão de beleza é denunciado por tentativa de feminicídio

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou nesta quinta-feira (3) por tentativa de feminicídio majorado (circunstância em que cabe o aumento da pena) um homem de 45 anos suspeito de atirar contra a ex-companheira, de 31, em um salão de beleza no bairro Santa Quitéria, em Curitiba.

Os fatos ocorreram no dia 25 de agosto. Segundo as investigações, o homem foi até o estabelecimento quando ela estava sozinha, forçou a entrada e disparou contra a mulher, que sobreviveu após receber atendimento médico. Em seguida, ele tentou tirar a própria vida, mas também foi socorrido e levado ao Hospital do Trabalhador, onde ficou preso sob custódia.

Além da tentativa de feminicídio, a denúncia inclui perseguição majorada, crime conhecido como “stalking“. Segundo o MP, episódios de perseguição ocorreram entre 9 e 22 de agosto, antes do ataque no salão, ameaçando a “integridade física e psicológica” da vítima.

O denunciado teria feito ameaças por meio de aplicativos de mensagens e passado a rondar locais onde ela estava. Também teria feito manobras com o carro em frente a locais onde a ex-companheira se encontrava. Entre as mensagens, havia ameaças de matar a mulher e o filho dela, se ele fosse preso.

De acordo com a Polícia Civil, que conduziu as investigações, ela havia solicitado duas medidas protetivas contra o ex-companheiro e pedido a revogação de uma delas. Eles mantiveram um relacionamento por aproximadamente 12 anos e estavam separados desde abril.

Caso a denúncia seja aceita pela Justiça, o Ministério Público pede, além das penas previstas pelos dois crimes, que o homem seja condenado a indenizar a vítima por danos morais em um valor de no mínimo R$ 50 mil.

O que é o crime de Stalking?

O crime de stalking (ou perseguição obsessiva) é caracterizado pela conduta de perseguir alguém de forma reiterada (repetida) e insistente, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou invadindo/perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.

O que caracteriza a prática

Reiteração: Não se trata de um ato isolado ou de uma insistência pontual, mas de ações contínuas e repetidas que afetam a rotina e a paz da vítima.

Não se trata de um ato isolado ou de uma insistência pontual, mas de ações contínuas e repetidas que afetam a rotina e a paz da vítima. Meios físicos e digitais: Pode acontecer presencialmente (aparecer na porta da casa ou do trabalho) ou pela internet (envio excessivo de mensagens, ligações repetidas, criação de perfis falsos nas redes sociais para burlar bloqueios).

Pode acontecer presencialmente (aparecer na porta da casa ou do trabalho) ou pela internet (envio excessivo de mensagens, ligações repetidas, criação de perfis falsos nas redes sociais para burlar bloqueios). Impacto emocional: O comportamento gera medo, ansiedade, constrangimento e restrição da liberdade da pessoa alvo da perseguição, mesmo que não haja agressão física direta.

Como pedir medidas protetivas no Paraná?

Para denunciar e buscar ajuda em casos de violência doméstica e familiar, você pode ligar para a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180 ou acionar a Polícia Militar (190) e o Corpo de Bombeiros (193) para emergências de segurança e saúde. Também estão disponíveis o canal anônimo Disque Denúncia (181) e a Patrulha Maria da Penha (153), esta última voltada especificamente para o acompanhamento e proteção de mulheres que já possuem Medidas Protetivas de Urgência ativas. Mais informações aqui.





