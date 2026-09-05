Enchente no Paraná: Por que 120 pessoas não podem voltar para casa mesmo com rio baixando?

O rio Negro baixou quase um metro em 36 horas após atingir 8,13 metros na madrugada de sexta-feira (4) e chegar a 7,59 metros às 14h deste sábado (5), no município que leva o mesmo nome no sul do Paraná. Mais de 120 pessoas ficaram desalojadas e pelo menos 40 casas foram atingidas pela enchente. A Defesa Civil alerta que ainda há previsão de chuva e orienta os moradores a aguardarem para retornar com segurança, possivelmente entre domingo (6) e segunda-feira (7), quando pode haver estabilidade.

Até a manhã deste sábado 14 famílias estavam abrigadas no ginásio da cidade, totalizando 50 pessoas. Uma equipe de assistência social e voluntários estão servindo as refeições no local e também realizando atividades recreativas.

O Major Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná. afirmou que algumas pessoas já querem retornar às suas casas, mas ainda há previsão de chuva, com alerta para várias regiões. A Defesa Civil tem feito esse acompanhamento.

Ele estima que, entre domingo (6) e segunda-feira (7) pode haver uma estabilidade, mas ainda assim, os moradores devem esperar para retornar em segurança e não se colocarem em risco. Além disso, o Major ainda explica que, pela extensão do rio, a chuva em cidades vizinhas, como Garuva e Tijucas do Sul, também pode afetar a vazão próximo à Rio Negro.

“O rio não sobe só porque está chovendo naquela localidade, daquele município. É uma bacia [hidrográfica] muito grande, e se chove na bacia, essa água vai escoar e chegar nesses rios”, disse o major durante entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, neste sábado.

Você pode ajudar os desabrigados de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro informa que, após a normalização do nível do rio, os moradores que foram atingidos pela cheia irão receber todo o auxílio necessário. Está prevista a entrega de kits de limpeza e cestas básicas pela Defesa Civil e pela Secretaria de Assistência Social.

Por enquanto, a população pode se cadastrar. As equipes estão concentradas no ginásio e atendendo entre às 8h às 18h, todos os dias e sem pausa para almoço. Os moradores podem apresentar apenas um documento de identificação para o cadastramento.

Além do mais, a Prefeitura também está aceitando doações de água, alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, fraldas e cobertores. Os itens podem ser entregues a qualquer momento no ginásio. As equipes, por enquanto, não estão recolhendo roupas e móveis.

Animais resgatados

As equipes já resgataram 22 cães e 4 gatos de casas atingidas pela cheia, conforme dados da Prefeitura. Eles estão em abrigo temporário e já foram, assim como seus tutores, cadastrados para que o retorno seja feito quando a situação normalizar.

A população pode doar rações, caminhas, cobertas, potes, pneus, pallets ou produtos de limpeza. As entregas podem ser feitas no prédio da Vigilância Sanitária, que fica no Centro da cidade, no ginásio ou na sede da Prefeitura.

Voluntários

Os cidadãos que desejam auxiliar durante esse período, podem se cadastrar para atuar como voluntários. A Prefeitura explica que podem ajudar na preparação de refeições, limpeza, transporte ou outras ações.

A população pode se cadastrar no próprio ginásio de esportes ou pelo sistema da Defesa Civil