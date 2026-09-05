Muffato assume 4 lojas do Superpão no Paraná e anuncia transformação completa

O Grupo Muffato já colocou em prática a expansão que marcou sua chegada ao Centro-Sul do Paraná. Quatro das seis lojas compradas da rede Superpão em julho começaram a operar com as bandeiras do grupo em Guarapuava e Palmas. As outras duas devem iniciar as atividades até 10 de setembro.

Em Guarapuava, três unidades já estão funcionando: dois Max Atacadista, nos bairros Morro Alto e Boqueirão, e um Super Muffato na tradicional Rua XV de Novembro. Em Palmas, a antiga unidade de varejo do Superpão passou a operar no modelo de atacarejo, como Max Atacadista.

A mudança, porém, está apenas começando. As lojas receberam a identificação das novas bandeiras, mas ainda passarão por uma transformação completa para incorporar o padrão do Muffato. A empresa prevê modernização dos ambientes, adequação dos setores, novos equipamentos, projeto de iluminação e comunicação visual.

As equipes também serão treinadas para seguir os padrões de atendimento e operação do grupo.

Chegada a Guarapuava

A aquisição de cinco lojas em Guarapuava e uma em Palmas foi anunciada em julho e marcou a entrada do Grupo Muffato em uma das principais cidades do Paraná onde ainda não estava presente.

Segundo Ederson Muffato, diretor do grupo, a chegada à cidade aconteceria de forma orgânica, mas a oportunidade de adquirir as lojas do Superpão antecipou os planos de expansão.

A escolha também tem um componente familiar. O fundador do Grupo Muffato, Tito Muffato, nasceu na área rural de Guarapuava. Além disso, familiares da geração anterior da família já tiveram atividades comerciais no município.

“Chegar a Guarapuava é motivo de orgulho para nós”, afirma Ederson.

Em Palmas, a estratégia também ganha importância pela posição da cidade como polo regional. A unidade que funcionava no varejo foi convertida para o formato Max Atacadista. É o segundo atacarejo na cidade, que já tinha uma loja desse formato, pertencente a outra rede.

Lojas ainda vão mudar de cara

Apesar de já estarem funcionando com as novas bandeiras, as unidades não chegaram ao formato definitivo do Muffato. A empresa pretende reproduzir nas seis lojas o conceito arquitetônico e a experiência de compra adotados em suas demais operações.

A transformação inclui desde a estrutura física até a organização dos setores e a experiência do consumidor. A companhia também afirma que pretende valorizar produtos e fornecedores locais, levando em consideração os hábitos de consumo da região.

A expansão representa mais um passo na estratégia de crescimento do grupo paranaense. Nascido em Cascavel, em 1989, o Muffato atualmente soma 128 unidades entre Super Muffato e Max Atacadista, em 56 municípios do Paraná e de São Paulo.



