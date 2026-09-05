Morango cravejado em Curitiba: onde comer, pedir por delivery ou fazer em casa

Se você ainda não provou o morango cravejado em Curitiba, o feriadão pode ser a desculpa perfeita. A nova febre das redes sociais já chegou às confeitarias da cidade, ganhou versões diferentes e também apareceu com força nos aplicativos de delivery. E, se a ideia for economizar a saída de casa, ainda dá para preparar o doce na própria cozinha.

A tendência é uma espécie de evolução do famoso morango do amor (que você pode aprender a fazer aqui também). O morango fresco é envolvido por brigadeiro branco, recebe uma camada de chocolate branco e, por fim, ganha pedacinhos de caramelo crocante. É justamente essa “cravação” de pequenos pedaços de caramelo na cobertura que deu origem ao nome.

A febre foi rápida. No iFood, o morango cravejado apareceu nos pedidos pela primeira vez em 20 de agosto. Em apenas uma semana, entre os dias 20 e 26, o volume de pedidos cresceu 350 vezes. No dia 26, o número de unidades pedidas aumentou 113% em relação ao dia anterior.

Além disso, o Google Trends registrou uma disparada nas buscas pelo termo morango cravejado em Curitiba. O crescimento chegou a 5.000% na última semana de agosto, conforme dados divulgados pelo próprio iFood.

No aplicativo aiqfome, o movimento também chamou atenção. O aplicativo, que nasceu em Maringá e hoje é especializado no delivery do interior, registrou 2.495 entregas de morango cravejado em agosto. Em julho, conforme o app, foram zero pedidos. O doce chegou a 120 estabelecimentos ativos na plataforma até 1º de setembro.

Não bastasse a receita original, Confeitaria Com Carinho também tem a novidade recheada com brigadeiro de maracujá. (Crédito: Divulgação / Com Carinho Confeitaria)

Onde encontrar morango cravejado em Curitiba

A novidade já aparece em diferentes regiões da capital. Os preços encontrados ficam, em geral, entre R$ 14 e R$ 30 por unidade. A disponibilidade pode mudar rapidamente, por isso vale confirmar antes de sair de casa.

Délices de Sucre

A confeitaria entrou na onda com uma versão que leva morango fresco, brigadeiro branco, chocolate branco e caramelo crocante. O doce custa R$ 28,90. Há unidades no Batel, Juvevê e Barigui.

Não bastasse isso, a confeitaria “fez mais uma maldade” (risos) e criou o picolé de morango cravejado. Ele leva compota de morango, sorvete gelato de baunilha, cobertura de chocolate branco com aquele crocante de açúcar caramelizado que quebra na primeira mordida. A produção é artesanal e limitada. A loja também oferece o produto pelo iFood.

Com Carinho Confeitaria Artesanal

Em Santa Felicidade, o Bombom Cravejado de Morango custa R$ 19,90. A casa, porém, resolveu brincar ainda mais com a tendência. Além do morango, criou uma versão com uva e outra que mistura morango cravejado com maracujá. O toque ácido promete mudar bastante a experiência em relação à versão tradicional. A Com Carinho fica na Avenida Vereador Toaldo Túlio, 1062, Santa Felicidade. Pedidos: (41) 98802-6399

Sodiê Doces

A rede também colocou o Morango Cravejado nas vitrines. A versão da Sodiê combina morango fresco, brigadeiro branco, chocolate branco e pedaços de caramelo vermelho. Em Curitiba, há unidades da rede em diferentes bairros. Uma das opções é a loja das Mercês, na Rua Alcides Munhoz, 727. O preço informado é de R$ 19,90.

Brigaderia Chic

A doceria também entrou na trend e oferece o morango cravejado todos os dias, tanto na loja quanto pelo iFood. A unidade fica na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1111, sala 3, no bairro Tarumã. A casa também aceita encomendas pelo WhatsApp e retirada por aplicativos de transporte.

Confeitaria Holandesa

Até a criadora da famosa torta Marta Rocha se rendeu á trend. No Centro, a confeitaria oferece o morango cravejado por R$ 24,90. A unidade fica na Rua Dr. Pedrosa, 366. O produto também aparece no iFood.

Chiffon Cake

No Hugo Lange, a sobremesa custa R$ 19,50. E o prato ainda vem artisticamente decorado no açúcar com um Pinheiro do Paraná e uma capivara. A unidade fica na Rua Jaime Balão, 130, e a confeitaria também oferece delivery pelo iFood.

Padaria Tupi Guarani

No Cabral, o morango cravejado aparece por R$ 15. A loja fica na Rua Chichorro Junior, 442.

Roberta Schwanke Gastronomie

No Bigorrilho, a casa oferece versões do doce. O valor informado é de R$ 24,90 por unidade, com possibilidade de pedidos por delivery.

Bee.O Café

Outra opção é o café das Mercês, na Rua Jacarezinho, 636. O morango cravejado custa R$ 20 e também pode ser encontrado pelo iFood. E a confeitaria já anunciou no Instagram que estará aberta no feriadão (dias 7 e 8).

Rede Sociê Doces já tem o morango cravejado em todas as lojas de Curitiba. (Crédito: Divulgação / Sodiê Doces)

Morango cravejado em Curitiba combina com delivery

Se a ideia é ficar em casa, há uma boa justificativa meteorológica. O Simepar prevê chuva forte para sábado (5) na região, com possibilidade de acumulados elevados. No domingo, a instabilidade perde força, mas a Região Metropolitana de Curitiba ainda pode ter chuva fraca e ocasional.

Depois, o frio chega com força. Para segunda-feira (7), feriado da Independência, o Simepar prevê temperaturas baixas na Grande Curitiba, com máxima de até 15°C na Capital. Na terça-feira (8), feriado da padroeira de Curitiba, o sol deve aparecer e as temperaturas sobem gradualmente à tarde.

Ou seja: se o plano for sofá, cobertor e doce, o momento parece apropriado.

No iFood, o próprio aplicativo indica que basta pesquisar por “morango cravejado” para encontrar estabelecimentos que oferecem a sobremesa. Em Curitiba, mais de 15 confeitarias já apareciam na plataforma no fim de agosto.

Já o aiqfome não tem operação própria em Curitiba. É especializado em cidades do interior. Mesmo assim, os dados nacionais mostram o tamanho da febre: foram 2.495 unidades entregues em agosto, contra nenhuma em julho.

Aliás, o aiqfome é uma empresa de Maringá que recentemente virou a tecnologia por trás do novo Magalu Delivery.

Feira da Louça vai ensinar receita

Quem prefere trocar o sofá por um passeio também tem opção. A tradicional Feira da Louça de Campo Largo está acontecendo no City Center Outlet Premium até 13 de setembro. Em 2025, o evento recebeu mais de 190 mil visitantes. Neste ano, a programação inclui aulas-show promovidas pelo Sebrae/PR.

E há uma aula especialmente interessante para quem caiu na febre do momento: no domingo (7), às 20h, a influencer de gastronomia Amanda Lhouise fará uma aula-show dedicada ao morango cravejado. A ideia é acompanhar o preparo e ainda degustar a sobremesa.

Variação da receita: Morango cravejado com Amendocrem. (Crédito: Divulgação/Fugini )

Quer fazer morango cravejado em casa?

Também dá. A receita tradicional não exige muitos ingredientes, mas pede atenção principalmente na hora de preparar o caramelo. A versão básica leva morango, brigadeiro branco, chocolate branco e uma calda de açúcar que, depois de endurecida, é quebrada em pequenos pedaços.

Para quem quer sair do óbvio, a Fugini sugeriu uma versão diferente: o brigadeiro que envolve o morango é preparado com Amendocrem. A ideia troca o sabor tradicional do brigadeiro branco por uma camada cremosa de amendoim.

Morango cravejado com Amendocrem

Ingredientes do brigadeiro

1 lata de leite condensado

100 g de creme de leite

1 sachê de Amendocrem

Para o caramelo

1 xícara de açúcar refinado

1 colher de sobremesa de vinagre

Corante vermelho, a gosto

Para finalizar

400 g de chocolate

Caramelo quebrado em pequenos pedaços

Como fazer

Primeiro, prepare o brigadeiro. Misture o leite condensado, o creme de leite e o Amendocrem em uma panela de fundo grosso. Depois, leve ao fogo baixo e mexa até a massa desgrudar do fundo e ficar firme.

Em seguida, transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme em contato e deixe esfriar. Depois, leve à geladeira por cerca de duas horas.

Divida o brigadeiro em porções. Abra cada uma e envolva os morangos, deixando a superfície lisa. Mantenha os doces refrigerados enquanto prepara a cobertura.

Para o caramelo, coloque o açúcar e o vinagre em uma panela limpa e seca. Leve ao fogo médio até derreter. Quando chegar à cor de caramelo claro, retire do fogo e acrescente o corante.

Despeje a mistura sobre uma superfície de silicone e espere endurecer. Depois, quebre o caramelo em pequenos pedaços.

Por fim, derreta o chocolate e deixe esfriar um pouco. Banhe os morangos já cobertos pelo brigadeiro e, antes de o chocolate endurecer completamente, espalhe os pedaços de caramelo por cima.

Pronto. É o morango cravejado versão caseira “diferentão” com Amendocrem.

Assim, o feriadão tem opção para todo tipo de fã do doce: quem quer sair para provar, quem prefere pedir pelo delivery, quem gosta de colocar a mão na massa e até quem só quer ficar em casa, enrolado no cobertor, esperando o morango cravejado chegar.