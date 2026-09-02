Criado no Paraná, app vira “motor” do novo delivery do Magalu

Uma empresa criada em Maringá, no interior do Paraná, para conectar consumidores e estabelecimentos de comida agora está por trás de uma nova frente de negócios de um dos maiores grupos de varejo do país. O aiqfome, fundado em 2007, agora fornece a sua tecnologia para o novo Magalu Delivery.

Lançado pelo Magazine Luiza, o serviço começa a chegar gradualmente a cidades de Minas Gerais, Paraná e São Paulo. A proposta é reunir, dentro do aplicativo do Magalu, pedidos de comida, mercado, farmácia e conveniência, com entregas que podem ser feitas em até 60 minutos.

Por trás dessa operação está justamente uma empresa que construiu sua trajetória olhando para o interior. O aiqfome foi criado em Maringá e se tornou uma das principais plataformas de delivery fora dos grandes centros. Hoje, reúne mais de 8 milhões de usuários, mais de 30 mil estabelecimentos e registra mais de 2 milhões de pedidos por mês.

A história ganhou uma nova dimensão em 2020, quando o aiqfome foi adquirido pelo Magalu. Seis anos depois, a tecnologia desenvolvida pela empresa paranaense passa a sustentar também o delivery dentro do aplicativo da varejista.

Do interior para uma operação maior

O movimento aproveita uma característica que acompanha o aiqfome desde sua origem: a experiência em operar delivery em cidades de diferentes tamanhos e regiões do país.

Para o novo Magalu Delivery, a empresa desenvolveu um integrador que funciona como uma espécie de hub para os estabelecimentos. Por meio dele, comerciantes conseguem administrar cardápios, preços, disponibilidade e pedidos em um único ambiente, sem precisar repetir as mesmas operações em cada plataforma parceira.

A solução também conecta o Magalu a uma rede de oito marcas regionais de delivery: Plus Delivery, Quero Delivery, Uai Rango, pede.ai, Aiboo, Qfome, Pedidos10 e Amo Ofertas. Juntas, as plataformas ampliam o alcance potencial da operação para 1.170 municípios de todas as regiões brasileiras, com cerca de 55 mil estabelecimentos ativos.

Na prática, o que começou em Maringá como uma plataforma voltada ao delivery ganhou escala e passou a funcionar como infraestrutura tecnológica para uma operação muito maior.

Um novo canal, não o fim do aiqfome

O lançamento não significa o desaparecimento do aplicativo que nasceu no Paraná. O aiqfome continua funcionando normalmente e passa a conviver com o Magalu Delivery como mais um canal para os estabelecimentos e consumidores.

A estratégia aproveita, de um lado, a estrutura e a base de clientes do Magazine Luiza. De outro, incorpora a experiência acumulada pelo aiqfome em mais de uma década de operação no delivery.

O resultado coloca uma empresa criada em Maringá no centro de uma expansão que vai muito além do mercado paranaense. Conforme a empresa de tecnologia, o aiqfome é o primeiro aplicativo de delivery do Brasil (nasceu antes do iFood) e o maior do interior do Brasil. E o que nasceu com foco no interior agora é usado como motor tecnológico para uma nova frente digital de uma das maiores varejistas do Brasil.