Grupo Ítalo transforma supermercado em atacarejo e inaugura em nova cidade

O varejo de alimentos de Ampére, no Sudoeste do Paraná, ganhou um novo formato de compras nesta quarta-feira (2). O Grupo Ítalo transformou a unidade do Ítalo Supermercados da cidade em uma loja do SuperDia Atacado. A operação é a primeira de atacarejo em Ampére e recebeu investimento de R$ 5 milhões.

A mudança não representa apenas uma troca de bandeira. Depois de mais de 13 anos de atuação no município, o grupo decidiu reformular a operação a partir de uma análise de mercado e do comportamento dos consumidores. A conclusão apontou uma oportunidade para o modelo de atacarejo, que combina preços voltados à compra em maior volume com a conveniência de um supermercado.

A estratégia também acompanha uma mudança no varejo alimentar. O atacarejo ganhou espaço entre consumidores que buscam economia, inclusive nas compras do dia a dia. Além das famílias, o formato atende pequenos comerciantes, empresas e empreendedores que precisam comprar maiores volumes.

Atacarejo chega a uma cidade já atendida pelo grupo

O Grupo Ítalo já conhecia o mercado de Ampére. A unidade original funcionava desde 2013 e atendia a população local como supermercado. Em vez de simplesmente abrir uma nova operação, a empresa optou por aproveitar a estrutura existente e adaptá-la ao modelo que identificou como mais promissor.

Com a reforma, a loja passou a contar com 2.300 metros quadrados, além de estrutura e equipamentos modernizados. A operação mantém uma equipe de 70 colaboradores.

Conforme o grupo, a nova unidade foi planejada para ter influência regional. Assim, além dos moradores de Ampére, a expectativa é atrair consumidores das cidades próximas.

“O que estamos inaugurando é muito mais do que uma loja. É um novo capítulo na nossa relação com Ampére, uma cidade que nos acolheu de braços abertos desde 2013”, afirma Edy João Dal Berto, presidente do Grupo Ítalo.

A empresa também aposta em campanhas promocionais diárias. A proposta é ampliar as oportunidades de economia e reforçar a competitividade da nova unidade.

Loja onde funcionava um Ítalo Supermercados foi transformada em SuperDia, o primeiro atacarejo de Ampére. (Crédito: Divulgação / SuperDia)

Uma nova frente de expansão

A conversão da loja de Ampére ocorre em um momento de expansão do atacarejo no mercado brasileiro. O modelo ganhou espaço justamente por atender a dois públicos ao mesmo tempo: o consumidor que procura preços mais baixos e os clientes profissionais que precisam de volume.

Nesse cenário, a estratégia do Grupo Ítalo foi identificar uma oportunidade dentro de um mercado que já conhecia. Em Ampére, havia espaço para supermercados, mas ainda não existia uma operação de atacarejo. A empresa decidiu, então, ocupar essa lacuna.

A nova loja fica na Rua Brasília, 1060, no Centro de Ampére.