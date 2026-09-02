Automóveis

Geely anuncia venda direta do EX2, EX5 e híbrido plug-in em condições especiais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 02/09/26 14h57
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geely ex2 MAX na cor braco com teto preto.
O compacto elétrico Geely EX2 faz parte do programa de vendas diretas e conta com sistema ADAS e câmera de 540 graus. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

A Geely iniciou no Brasil o seu programa de vendas diretas focado em pessoas jurídicas (PJ), taxistas e Pessoas com Deficiência (PcD). A ação inclui os modelos 100% elétricos Geely EX2 e Geely EX5, além do híbrido plug-in Geely EX5 EM-i (com exceção da versão MAX). As condições comerciais já estão em vigor nas 40 concessionárias da marca no país.

O programa oferece abatimentos de até 11% para empresas, além das isenções fiscais previstas em lei para PCDs e taxistas. Para o financiamento dos veículos, a marca disponibiliza prazos de até 36 vezes com taxas de juros de até 0,99% ao mês.

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Além do novo programa corporativo, a montadora participa do programa Move Brasil com o modelo elétrico Geely EX2 nas configurações PRO e MAX. As ofertas do programa governamental, no entanto, não são cumulativas com as condições de venda direta.

Preços para venda direta, PCD e taxistas

Os valores variam conforme o modelo, a versão e a modalidade de compra:

Modelo e versãoPreço venda taxistaPreço venda direta (PJ)Preço venda PcD
Geely EX2 PROR$ 104.212R$ 115.134R$ 120.580
Geely EX2 MAXR$ 115.155R$ 127.224R$ 133.242
Geely EX5 PROR$ 167.505R$ 183.162
Geely EX5 MAXR$ 185.840R$ 212.252
Geely EX5 EM-i PROR$ 148.833R$ 174.791R$ 172.210
Geely EX5 EM-i ULTRAR$ 184.085R$ 216.191

Detalhes dos modelos elétricos e híbridos

O compacto elétrico Geely EX2 traz como destaques, dependendo da opção escolhida, o sistema de segurança ativa ADAS, câmera com visão 540 graus, banco do motorista com ajustes elétricos e teto pintado em cor contrastante.

O SUV elétrico Geely EX5 é construído sobre a arquitetura global GEA (Global Intelligent Electric Architecture). A plataforma foi desenvolvida para otimizar o espaço interno e a integridade estrutural do veículo.

Primeiro híbrido plug-in da marca comercializado no mercado brasileiro, o SUV Geely EX5 EM-i combina motor a combustão e elétrico para entregar 262 cv de potência combinada e 380 Nm (38,7 kgfm) de torque. O conjunto permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos e alcançar autonomia combinada de até 1.300 quilômetros.

Geely EX5 EM-i na cor verde
O Geely EX5 EM-i é o primeiro híbrido plug-in da marca no país e entrega autonomia combinada de até 1.300 km. Foto: Divulgação/ Geely.
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