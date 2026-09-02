Geely anuncia venda direta do EX2, EX5 e híbrido plug-in em condições especiais

A Geely iniciou no Brasil o seu programa de vendas diretas focado em pessoas jurídicas (PJ), taxistas e Pessoas com Deficiência (PcD). A ação inclui os modelos 100% elétricos Geely EX2 e Geely EX5, além do híbrido plug-in Geely EX5 EM-i (com exceção da versão MAX). As condições comerciais já estão em vigor nas 40 concessionárias da marca no país.

O programa oferece abatimentos de até 11% para empresas, além das isenções fiscais previstas em lei para PCDs e taxistas. Para o financiamento dos veículos, a marca disponibiliza prazos de até 36 vezes com taxas de juros de até 0,99% ao mês.

Além do novo programa corporativo, a montadora participa do programa Move Brasil com o modelo elétrico Geely EX2 nas configurações PRO e MAX. As ofertas do programa governamental, no entanto, não são cumulativas com as condições de venda direta.

Preços para venda direta, PCD e taxistas

Os valores variam conforme o modelo, a versão e a modalidade de compra:

Modelo e versão Preço venda taxista Preço venda direta (PJ) Preço venda PcD Geely EX2 PRO R$ 104.212 R$ 115.134 R$ 120.580 Geely EX2 MAX R$ 115.155 R$ 127.224 R$ 133.242 Geely EX5 PRO R$ 167.505 R$ 183.162 – Geely EX5 MAX R$ 185.840 R$ 212.252 – Geely EX5 EM-i PRO R$ 148.833 R$ 174.791 R$ 172.210 Geely EX5 EM-i ULTRA R$ 184.085 R$ 216.191 –

Detalhes dos modelos elétricos e híbridos

O compacto elétrico Geely EX2 traz como destaques, dependendo da opção escolhida, o sistema de segurança ativa ADAS, câmera com visão 540 graus, banco do motorista com ajustes elétricos e teto pintado em cor contrastante.

O SUV elétrico Geely EX5 é construído sobre a arquitetura global GEA (Global Intelligent Electric Architecture). A plataforma foi desenvolvida para otimizar o espaço interno e a integridade estrutural do veículo.

Primeiro híbrido plug-in da marca comercializado no mercado brasileiro, o SUV Geely EX5 EM-i combina motor a combustão e elétrico para entregar 262 cv de potência combinada e 380 Nm (38,7 kgfm) de torque. O conjunto permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos e alcançar autonomia combinada de até 1.300 quilômetros.

O Geely EX5 EM-i é o primeiro híbrido plug-in da marca no país e entrega autonomia combinada de até 1.300 km. Foto: Divulgação/ Geely.