BAIC Arcfox T1 tem porta-malas gigante, teto panorâmico e interior de luxo. Pesadelo para Dolphin?

O mercado brasileiro de carros elétricos poderá ganhar um novo concorrente breve com a chegada do Baic Arcfox T1, hatch elétrico compacto da fabricante chinesa BAIC. O modelo foi apresentado durante o Festival Interlagos, e busca atrair compradores que procuram tanto hatches quanto SUVs compactos e veículos a combustão. A marca ainda não divulgou os preços para o Brasil.

Apesar de ser construído com porte de hatch, o planejamento estratégico da marca busca atrair também compradores que pesquisam por SUVs compactos e veículos tradicionais movidos a combustão. Os preços oficiais para o mercado brasileiro ainda não foram informados pela fabricante.

Design e dimensões da carroceria

O visual exterior do Baic Arcfox T1 adota a filosofia estética batizada de “ARC-FLOW”, marcada por linhas minimalistas. Na parte dianteira, os faróis contínuos contam com a tecnologia Dynamic Ice Brilliance, texturas paramétricas e fluxo luminoso dinâmico inspirado na aurora boreal. Na traseira, as lanternas são integradas no formato Symbolic Sharp. O conjunto exterior inclui rodas de liga leve de 18 polegadas usinadas.

O BAIC Arcfox T1 exibe iluminação contínua com tecnologia Dynamic Ice Brilliance e rodas usinadas de liga leve de 18 polegadas. Foto: Reprodução/ Site oficial BAIC.

Na China, o veículo é oferecido em seis opções de cores de pintura externa: branco brilhante, azul vatlan, prata fluida, verde prado, roxo crepúsculo e cinza meia-noite. Ainda não há este definição para o Brasil.

Em relação às proporções de construção, o modelo possui as seguintes medidas:

Comprimento: 4.337 mm

4.337 mm Largura: 1.860 mm

1.860 mm Altura: 1.572 mm

1.572 mm Entre-eixos: 2.770 mm

A arquitetura de projeto apresenta proporção de entre-eixos de 0,64, proporção de roda por altura de 2,27 e proporção de altura por largura fixada em 0,85.

Cabine, espaço de carga e acabamento

O interior do hatch elétrico utiliza o conceito integrado flutuante de 240°, interligando o painel principal diretamente aos painéis das portas. A iluminação natural é garantida pela combinação de um teto solar panorâmico com o revestimento claro do teto.

O compartimento de bagagens dispõe de capacidade flexível que vai de 459 litros até 1.352 litros com os bancos rebatidos. Adicionalmente, há um compartimento de armazenamento oculto sob o piso (denominado Sunken Storage) com capacidade para 74 litros.

Painel do Arcfox T1 traz central multimídia de 15,8 polegadas, quadro digital e revestimento de couro em textura de camurça. Foto: Reprodução/ Site oficial BAIC. Painel do Arcfox T1 traz central multimídia de 15,8 polegadas, quadro digital e revestimento de couro em textura de camurça. Foto: Reprodução/ Site oficial BAIC.

Na China, o acabamento interno pode ser configurado em três opções de tons:

Bege Nuvem (Soft White): base bege com detalhes em dourado.

base bege com detalhes em dourado. Marrom Areia: tom terroso inspirado na textura de areia fina.

tom terroso inspirado na textura de areia fina. Preto e Dourado: base cinza-escuro/preto com detalhes em dourado.

Os assentos, chamados pela marca de Cloud-Comfort Embrace, possuem padrões acolchoados em formato de losango, oferecendo rebatimento, ventilação, aquecimento, memória de ajuste e função Welcome (boas-vindas). O painel recebe revestimento em couro premium Microcloud Fiber Fleece, com textura de camurça em peças rígidas. As superfícies de toque possuem 100% de cobertura com camada nano antimanchas, e o padrão ambiental interno garante índice zero de aldeídos e zero de benzeno.

Recursos de tecnologia, segurança e estrutura

No centro do painel, o Arcfox T1 traz uma tela flutuante de 15,8 polegadas dedicada ao sistema multimídia e à concentração dos comandos do veículo. Atrás do volante, o painel de instrumentos é totalmente digital. O pacote de assistência ao condutor traz a tecnologia Smart Assist Technology, com auxílio para manobras e estacionamento.

A estrutura do chassis e da carroceria utiliza 100% de aço de alta resistência nos componentes críticos de carga e na estrutura de transferência de impacto lateral. De acordo com os dados técnicos fornecidos, o modelo obteve 100% de aprovação nos testes dos pontos críticos de conexão. A proteção do pacote de baterias é realizada pelo sistema Aurora Battery, composto por uma matriz de proteção com 10 camadas.