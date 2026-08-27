Novo Tiggo 7 estreia com tela curva gigante de 24 polegadas e preço promocional de R$ 139.990

A CAOA Chery coloca no mercado brasileiro o Novo Tiggo 7 com preço de lançamento a partir de R$ 139.990 na versão Sport, válido até 29 de agosto durante o evento “TIGGO 7 DAY”. Produzido em Anápolis (GO), o SUV médio de cinco lugares passou por evolução visual, estrutural e tecnológica, trazendo novo design, cockpit digital integrado de 24,6 polegadas e reforço no pacote de segurança com 7 airbags de série. A versão intermediária PRO custa R$ 169.990 na promoção de estreia. O modelo acumula mais de 110 mil unidades produzidas e vendidas no Brasil.

O Tiggo 7 acumula mais de 110 mil unidades produzidas no polo fabril de Anápolis e vendidas no mercado brasileiro.

O que mudou no visual e nas dimensões do SUV?

Na parte externa, o utilitário esportivo reestilizado recebeu novos para-choques dianteiros e traseiros, faróis redesenhados e lanternas atualizadas. As rodas de liga leve são de 18 polegadas na versão Sport e sobem para 19 polegadas no modelo PRO.

As medidas de carroceria também cresceram:

Comprimento: 4.553 mm (+53 mm)

4.553 mm (+53 mm) Largura: 1.862 mm (+20 mm)

1.862 mm (+20 mm) Porta-malas: 565 litros de capacidade

Dentro do habitáculo, a transformação traz um cockpit digital com duas telas integradas de 12,3 polegadas cada (somando 24,6 polegadas no painel), novo console central, volante multifuncional com novo desenho e bancos dianteiros reformulados. A cabine recebeu isolamento acústico aprimorado com para-brisa do tipo Silent Glass e navegador GPS com mapas off-line nativos.

A cabine do utilitário esportivo traz cockpit digital integrado com duas telas de 12,3 polegadas, totalizando 24,6 polegadas para comandos do veículo. Foto: Divulgação/Caoa Chery.

Qual é o motor e a potência de cada versão?

A mecânica varia conforme a opção escolhida pelo comprador:

Tiggo 7 Sport: conta com motor turbo otimizado para gerar 143 cv de potência e 22,8 kgfm de torque (força que garante arrancadas e ultrapassagens mais ágeis). Segundo a fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,92 segundos. A versão ganha ainda assento do motorista com ventilação.

conta com motor turbo otimizado para gerar 143 cv de potência e 22,8 kgfm de torque (força que garante arrancadas e ultrapassagens mais ágeis). Segundo a fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,92 segundos. A versão ganha ainda assento do motorista com ventilação. Tiggo 7 PRO: traz o motor turbo de 180 cv e 28 kgfm de torque, cumprindo a marca de 0 a 100 km/h em 8,27 segundos.

Em termos de proteção, toda a linha passou a vir equipada de série com 7 airbags, adicionando a bolsa inflável central instalada entre os bancos dianteiros para evitar o choque entre motorista e passageiro em colisões laterais.

A configuração PRO soma teto solar panorâmico, tampa do porta-malas com abertura elétrica, câmera de visão 540° (que projeta a imagem sob o assoalho), sistema de som assinado pela Sony com 8 alto-falantes, ar-condicionado de duas zonas com filtro N95 e o pacote ADAS Max Drive — conjunto de assistentes eletrônicos para condução e auxílio na prevenção de acidentes.

O Novo CAOA Chery Tiggo 7 ganha para-choques reestilizados, novos faróis e conjunto óptico traseiro renovado em sua atualização de meio de ciclo. Foto: Divulgação/Caoa Chery.

Quem são os principais concorrentes no Brasil?

O SUV fabricado em Goiás disputa compradores em uma das fatias mais acirradas do mercado. O Novo Tiggo 7 concorre diretamente com modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e opções eletrificadas como o GWM Haval H6 e BYD Song Plus.

Resumo técnico do novo Tiggo 7 Sport e Pró

Item Tiggo 7 Sport Tiggo 7 PRO Preço promocional R$ 139.990 R$ 169.990 Motor Turbo 143 cv / 22,8 kgfm Turbo 180 cv / 28 kgfm Aceleração (0 a 100 km/h) 9,92 s 8,27 s Porta-malas 565 litros 565 litros Destaques de série 7 airbags, cockpit 24,6″, banco com ventilação Teto panorâmico, som Sony, ADAS Max Drive, câmera 540° Concorrentes diretos Jeep Compass, VW Taos, Toyota Corolla Cross Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, GWM Haval H6