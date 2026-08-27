Novo Tiggo 7 estreia com tela curva gigante de 24 polegadas e preço promocional de R$ 139.990

A CAOA Chery coloca no mercado brasileiro o Novo Tiggo 7 com preço de lançamento a partir de R$ 139.990 na versão Sport, válido até 29 de agosto durante o evento “TIGGO 7 DAY”. Produzido em Anápolis (GO), o SUV médio de cinco lugares passou por evolução visual, estrutural e tecnológica, trazendo novo design, cockpit digital integrado de 24,6 polegadas e reforço no pacote de segurança com 7 airbags de série. A versão intermediária PRO custa R$ 169.990 na promoção de estreia. O modelo acumula mais de 110 mil unidades produzidas e vendidas no Brasil.
O Tiggo 7 acumula mais de 110 mil unidades produzidas no polo fabril de Anápolis e vendidas no mercado brasileiro.
O que mudou no visual e nas dimensões do SUV?
Na parte externa, o utilitário esportivo reestilizado recebeu novos para-choques dianteiros e traseiros, faróis redesenhados e lanternas atualizadas. As rodas de liga leve são de 18 polegadas na versão Sport e sobem para 19 polegadas no modelo PRO.
As medidas de carroceria também cresceram:
- Comprimento: 4.553 mm (+53 mm)
- Largura: 1.862 mm (+20 mm)
- Porta-malas: 565 litros de capacidade
Dentro do habitáculo, a transformação traz um cockpit digital com duas telas integradas de 12,3 polegadas cada (somando 24,6 polegadas no painel), novo console central, volante multifuncional com novo desenho e bancos dianteiros reformulados. A cabine recebeu isolamento acústico aprimorado com para-brisa do tipo Silent Glass e navegador GPS com mapas off-line nativos.
Qual é o motor e a potência de cada versão?
A mecânica varia conforme a opção escolhida pelo comprador:
- Tiggo 7 Sport: conta com motor turbo otimizado para gerar 143 cv de potência e 22,8 kgfm de torque (força que garante arrancadas e ultrapassagens mais ágeis). Segundo a fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,92 segundos. A versão ganha ainda assento do motorista com ventilação.
- Tiggo 7 PRO: traz o motor turbo de 180 cv e 28 kgfm de torque, cumprindo a marca de 0 a 100 km/h em 8,27 segundos.
Em termos de proteção, toda a linha passou a vir equipada de série com 7 airbags, adicionando a bolsa inflável central instalada entre os bancos dianteiros para evitar o choque entre motorista e passageiro em colisões laterais.
A configuração PRO soma teto solar panorâmico, tampa do porta-malas com abertura elétrica, câmera de visão 540° (que projeta a imagem sob o assoalho), sistema de som assinado pela Sony com 8 alto-falantes, ar-condicionado de duas zonas com filtro N95 e o pacote ADAS Max Drive — conjunto de assistentes eletrônicos para condução e auxílio na prevenção de acidentes.
Quem são os principais concorrentes no Brasil?
O SUV fabricado em Goiás disputa compradores em uma das fatias mais acirradas do mercado. O Novo Tiggo 7 concorre diretamente com modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e opções eletrificadas como o GWM Haval H6 e BYD Song Plus.
Resumo técnico do novo Tiggo 7 Sport e Pró
|Item
|Tiggo 7 Sport
|Tiggo 7 PRO
|Preço promocional
|R$ 139.990
|R$ 169.990
|Motor
|Turbo 143 cv / 22,8 kgfm
|Turbo 180 cv / 28 kgfm
|Aceleração (0 a 100 km/h)
|9,92 s
|8,27 s
|Porta-malas
|565 litros
|565 litros
|Destaques de série
|7 airbags, cockpit 24,6″, banco com ventilação
|Teto panorâmico, som Sony, ADAS Max Drive, câmera 540°
|Concorrentes diretos
|Jeep Compass, VW Taos, Toyota Corolla Cross
|Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, GWM Haval H6