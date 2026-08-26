Ram apresenta Rampage Rebel Ignition com opção turbodiesel de 200 cv

A Ram apresenta, durante o Festival Interlagos, a nova Rampage Rebel Ignition, uma série especial limitada a 400 unidades numeradas. A picape chega ao mercado com o preço sugerido de R$ 250.990 para a configuração equipada com motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex e R$ 270.990 para a versão com o propulsor 2.2 Turbodiesel.

O modelo exibe a cor metálica Azul Pacific na carroceria, que é exclusiva desta edição. O visual externo inclui novos adesivos no capô e nas laterais, além de teto, retrovisores e rodas na cor preta, acompanhados por pneus Pirelli Scorpion All Terrain Plus nas medidas 235/65 R17. A picape conta também com a Rambar, o santo antônio exclusivo da marca.

Na cabine, o acabamento interno combina couro e suede pretos com o logotipo Rebel bordado nos encostos dianteiros. Os bancos dianteiros oferecem ajustes elétricos e duas memórias de posição. Detalhes na cor azul estão presentes nas portas, volante, bancos, console central e no painel. O interior traz quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas, soleiras iluminadas em LED e tapetes de borracha com bordas elevadas. Cada veículo carrega um badge numerado de 1 a 400 posicionado acima do porta-luvas.

Desempenho e motorização

Sob o capô, a picape pode ser configurada com o motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex da linha 2027, que gera 272 cv de potência e 400 Nm (40,8 kgfm) de torque com etanol ou gasolina. Nessa especificação, a Rampage acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e atinge velocidade máxima de 210 km/h.

Pela primeira vez, a série limitada também aceita o motor 2.2 Turbodiesel, que entrega 200 cv e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque. Em ambas as motorizações, o câmbio é automático de nove marchas, acompanhado por tração 4×4 Auto com acionamento automático do eixo traseiro e modo reduzida.

No pacote de segurança, o modelo vem de fábrica com sete airbags e auxílios à condução classificados como ADAS Nível 2+. Entre os recursos estão piloto automático adaptativo com Stop & Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego traseiro cruzado e assistente de centralização em faixa.

Exposição no Festival Interlagos

Além da apresentação da Rampage Rebel Ignition, a fabricante participa do evento com exibições em estande e áreas de testes. Nos boxes e na pista de asfalto, a marca disponibiliza para avaliação a 1500 Big Horn, equipada com motor 3.0 Hurricane 6 biturbo de 426 cv e 638 Nm de torque, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos, e a Rampage R/T Hurricane 4 Turbo Flex. A picape média Dakota também é exibida na versão Laramie Night Edition e testada no circuito off-road na versão Warlock.

Na área dedicada ao fora de estrada e exposição, estão presentes a 3500 Limited Longhorn Mega Cab Dually — modelo de 6,35 metros com rodado traseiro duplo, capacidade de carga para 2,4 toneladas e reboque de quase 15 toneladas — e a 1500 TRX, equipada com motor HEMI V8 6.2 de 712 cv e 881 Nm de torque, suspensão Bilstein Black Hawk e2 e pneus de 35 polegadas. O espaço conta ainda com ativações da NFL e produtos da Ram Store.

Ficha Técnica — Ram Rampage Rebel Ignition

Especificação Dados do Modelo Preço 2.0 Turbo Flex R$ 250.990 Preço 2.2 Turbodiesel R$ 270.990 Produção 400 unidades numeradas Motor Flex 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex (272 cv / 400 Nm) Motor Diesel 2.2 Turbodiesel (200 cv / 450 Nm) Câmbio Automático de 9 marchas Tração 4×4 Auto com reduzida Aceleração 0-100 km/h (Flex) 7,1 segundos Velocidade Máxima (Flex) 210 km/h Multimídia / Painel 12,3 polegadas / 10,3 polegadas

Qual o preço da nova Ram Rampage Rebel Ignition?

A picape custa R$ 250.990 na opção equipada com motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex e R$ 270.990 com o motor 2.2 Turbodiesel.

Quantas unidades da Rampage Rebel Ignition serão vendidas?

A série especial é limitada a 400 unidades numeradas para o mercado brasileiro.

Quais são os motores disponíveis na Rampage Rebel Ignition?

O modelo pode ser equipado com o motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex de 272 cv ou com o motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv, ambos combinados à transmissão automática de nove marchas e tração 4×4.