GWM revela detalhes do Tank 400, um gigante de luxo lotado de tecnologia; Veja fotos

A GWM marcou presença no Suhai Festival Interlagos com novidades relevantes para o mercado brasileiro. A montadora promoveu a avant-première do Tank 400, SUV de luxo que teve seu lançamento e o início das vendas confirmados para o segundo semestre de 2026 no país. Além do utilitário, a marca oficializou a chegada da submarca off-road TerraForce com a apresentação do Tank 300 TerraForce, série limitada desenvolvida localmente.

O Tank 400 chega equipado com um conjunto mecânico híbrido plug-in flex. O sistema trabalha associado a uma transmissão automática de 9 velocidades com conversor de torque.

Construído sobre chassi, o Tank 400 conta com bloqueios eletrônicos de diferencial dianteiro e traseiro e marcha reduzida. Foto: Divulgação/GWM.

O grande diferencial técnico do SUV de luxo está na arquitetura Hi4-T. Enquanto os híbridos urbanos convencionais utilizam motores elétricos independentes no eixo traseiro para simular a tração integral, o Tank 400 mantém a construção sobre chassi com tração mecânica via eixo cardã.

Nessa configuração, o motor a combustão e o elétrico trabalham integrados, enviando o torque mecanicamente às quatro rodas. O modelo traz ainda reduzida e bloqueios eletrônicos de diferencial dianteiro e traseiro. Segundo a marca, a tecnologia permite manter a tração e desatolar o veículo mesmo que três rodas percam totalmente a aderência.

A exibição do SUV antecipa a chegada de um modelo projetado para unir a eficiência do sistema PHEV Flex à capacidade off-road em terrenos severos.

Detalhe mostra a interna do GWM Tank 400. Foto: Divulgação/GWM. Detalhe mostra a interna do GWM Tank 400, com tela multimidia gigante e dois carregadores por indução. Foto: Divulgação/GWM.

Série limitada estreia nova linha off-road

Durante o evento, a GWM apresentou ao público o Tank 300 TerraForce, modelo responsável por oficializar a nova submarca 4×4 no mercado nacional. Desenvolvida pelo Centro de Design da GWM Brasil, a série especial é limitada a 300 unidades e traz um pacote estético e funcional exclusivo sobre a versão híbrida PHEV Flex de 394 cv.

O veículo recebeu a cor Cinza Zenith, rack de teto para expedições, rodas com design exclusivo e emblemas personalizados. Na cabine, os bancos dianteiros ganharam ventilação no encosto — recurso que se soma à ventilação nos assentos já presente no Tank 300 tradicional. O banco do motorista passou a contar com oito modos de massagem, contra seis da versão convencional. Veja abaixo fotos do GWM Tank 300 TerraForce:

Limitada a 300 unidades, a série especial vem com rodas de liga leve de 18 polegadas e emblemas da submarca brasileira estampados na carroceria. Foto: Divulgação/GWM O utilitário esportivo combina a vocação fora de estrada a um pacote estético e funcional diferenciado. Foto: Divulgação/GWM A cabine do utilitário conta com duas telas digitais de 12,3 polegadas, acabamento em couro Nappa e sistema ativo de cancelamento de ruídos. Foto: Divulgação/GWM O GWM Tank 300 TerraForce traz a nova cor Cinza Zenith, grade frontal exclusiva e rack de expedição no teto para cargas de até 75 kg. Foto: Divulgação/GWM

A série especial inaugura o conceito da submarca TerraForce, que poderá ser estendida a outros SUVs do portfólio da montadora no futuro. Os compradores do modelo recebem um Welcome Kit com itens colecionáveis e contam com atendimento via SAC dedicado.

Quando o GWM Tank 400 será lançado no Brasil? O lançamento e o início das vendas do SUV Tank 400 no mercado brasileiro estão confirmados para o segundo semestre de 2026.

Qual é o sistema de tração do GWM Tank 400? O modelo utiliza a arquitetura Hi4-T, que preserva a construção sobre chassi com tração mecânica via eixo cardã, integrando os motores a combustão e elétrico, além de contar com reduzida e bloqueios de diferencial dianteiro e traseiro.

O que muda no Tank 300 TerraForce em relação ao modelo tradicional? A série limitada a 300 unidades traz a cor Cinza Zenith, rack de teto, rodas e emblemas exclusivos, ventilação no encosto dos bancos dianteiros e banco do motorista com oito modos de massagem