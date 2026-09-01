Antiga fábrica gigante quase no Centro de Curitiba começa a ser demolida

A demolição de parte da antiga fábrica da Ambev, no bairro Rebouças, em Curitiba, começou nesta semana com o início às obras da Fábrica de Ideias, projeto do Governo do Estado que vai transformar o terreno em um complexo de inovação, tecnologia, economia criativa, cultura e convivência.

Nesta primeira etapa, os trabalhos se concentram na área onde será construído o principal edifício do empreendimento, o Corporate, e também o auditório, com demolição de lajes de até 10 metros de vão livre e prédios de um, três e sete pavimentos.

O empreendimento é orçado em mais de R$ 296,5 milhões e vai ocupar uma área total de aproximadamente 34 mil m², com cerca de 62 mil m² de área construída. As obras ficam a cargo do Consórcio Inova Paraná, contratado por licitação da Secretaria de Estado das Cidades, e a ordem de serviço foi assinada pelo governador Ratinho Junior em 2 de junho.

“Nós escolhemos a antiga fábrica da Ambev justamente para poder ajudar na revitalização do Rebouças, um bairro importante da Capital. A ideia é fazer um grande centro de inovação para acolher empresas de diversos segmentos, do agro ao setor automotivo, do esporte à saúde”, afirmou o governador.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, também comentou o início das obras. “Esse novo espaço vai criar um cenário de investimento da iniciativa privada aqui na região do Rebouças. Esse também é o papel do poder público: auxiliar o empreendedor, dar a oportunidade para investimentos privados e modernizar a cidade”, disse.

Além de empresas de tecnologia, instituições de pesquisa e escritórios governamentais, a Fábrica de Ideias vai abrigar uma frente cultural importante, com extensões do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), do Museu Oscar Niemeyer (MON) e do Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), além de um novo Museu da Comunicação e Inovação, um auditório para 250 pessoas e uma praça de integração entre arte, tecnologia e inteligência artificial.

O conceito arquitetônico foi doado pela Audi do Brasil. “A Fábrica de Ideias vai permitir aproximar museus, artistas, pesquisadores, profissionais e diferentes públicos, criando novas possibilidades de encontro entre cultura, tecnologia e criatividade”, afirmou a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

Enquanto a demolição avança, o Consórcio Inova Paraná segue trabalhando nos projetos básico, executivo e legal do empreendimento e no planejamento das próximas frentes de obra.

“Este é um marco importante porque materializa o início das intervenções físicas de uma obra que carrega grande significado para Curitiba e para o Paraná. Para o Consórcio Inova Paraná, é uma responsabilidade e um orgulho participar da transformação desse projeto em realidade, com planejamento, segurança e respeito à cidade”, declarou Osvaldo Oliveira, diretor de Construção do consórcio.

O projeto arquitetônico está em desenvolvimento sob coordenação de seis secretarias estaduais.