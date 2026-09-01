Candidata do Missão ao Senado pelo Paraná questiona TSE e chama Lula de corrupto

O Café com a Gazeta do Povo recebeu nesta terça-feira (1º de setembro) Karen Guerreiro (Missão-PR), candidata ao Senado pelo Paraná. Ela foi sabatinada por jornalistas e comentaristas convidados durante quase uma hora, ao vivo, no YouTube da Gazeta.
Durante a entrevista, a candidata comentou a decisão do ministro do TSE Dias Toffoli de suspender a campanha do candidato à Presidência pelo mesmo partido, Renan Santos. Segundo Karen, a decisão pegou a legenda de surpresa. “Nós estamos todos muito estarrecidos. Chegou em cima da hora, ninguém esperava por isso. Foi uma decisão monocrática”, afirmou, negando que o episódio interfira no ritmo da campanha no Paraná. “Não vão nos calar. A gente vai continuar falando, denunciando”, disse.
Questionada sobre segurança pública, a candidata defendeu o uso da inteligência da Polícia Federal no combate a facções criminosas e criticou o que chamou de sensação de insegurança nas ruas das grandes cidades. Sobre infraestrutura, criticou o desequilíbrio entre o volume de impostos que o Paraná recolhe para a União e o retorno em investimentos federais, defendendo a triplicação da BR-277 e a retomada de projetos hoje parados no Congresso.
Jogo rápido com Karen Guerreiro (MISSÃO-PR):
- Câmera no uniforme da polícia: contra
- Bets: contra
- Voto impresso: contra
- Legalização do aborto: contra
- Redução da maioridade penal: a favor
- Fim do foro privilegiado: a favor
- Audiência de custódia: contra
- PEC 6×1 (do jeito que está): contra
- Impeachment de ministro do STF: a favor
- Escola cívico-militar: a favor
- Um grande político brasileiro: Carlos Lacerda
- Lula é: um corrupto
- Jair Bolsonaro é: desnecessário
- Alexandre de Moraes é: o ministro
- 8 de janeiro: poderia ter sido evitado
Sabatinas
A Gazeta do Povo promove em seu canal do YouTube uma série de entrevistas com candidatos ao Senado pelos estados do Paraná e de São Paulo. Serão convidados todos os candidatos e candidatas cujos partidos têm representação mínima no Congresso Nacional (ao menos cinco parlamentares eleitos).
As entrevistas terão duração de 45 minutos e ocorrem ao vivo, das 9h15 às 10h, no programa Café com a Gazeta. Além do canal da Gazeta do Povo no YouTube, elas também serão veiculadas no portal de notícias.