Candidata do Missão ao Senado pelo Paraná questiona TSE e chama Lula de corrupto

O Café com a Gazeta do Povo recebeu nesta terça-feira (1º de setembro) Karen Guerreiro (Missão-PR), candidata ao Senado pelo Paraná. Ela foi sabatinada por jornalistas e comentaristas convidados durante quase uma hora, ao vivo, no YouTube da Gazeta.

Durante a entrevista, a candidata comentou a decisão do ministro do TSE Dias Toffoli de suspender a campanha do candidato à Presidência pelo mesmo partido, Renan Santos. Segundo Karen, a decisão pegou a legenda de surpresa. “Nós estamos todos muito estarrecidos. Chegou em cima da hora, ninguém esperava por isso. Foi uma decisão monocrática”, afirmou, negando que o episódio interfira no ritmo da campanha no Paraná. “Não vão nos calar. A gente vai continuar falando, denunciando”, disse.

Questionada sobre segurança pública, a candidata defendeu o uso da inteligência da Polícia Federal no combate a facções criminosas e criticou o que chamou de sensação de insegurança nas ruas das grandes cidades. Sobre infraestrutura, criticou o desequilíbrio entre o volume de impostos que o Paraná recolhe para a União e o retorno em investimentos federais, defendendo a triplicação da BR-277 e a retomada de projetos hoje parados no Congresso.

Jogo rápido com Karen Guerreiro (MISSÃO-PR):

Câmera no uniforme da polícia: contra

contra Bets: contra

contra Voto impresso: contra

contra Legalização do aborto: contra

contra Redução da maioridade penal: a favor

a favor Fim do foro privilegiado: a favor

a favor Audiência de custódia: contra

contra PEC 6×1 (do jeito que está): contra

contra Impeachment de ministro do STF: a favor

a favor Escola cívico-militar: a favor

a favor Um grande político brasileiro: Carlos Lacerda

Carlos Lacerda Lula é: um corrupto

um corrupto Jair Bolsonaro é: desnecessário

desnecessário Alexandre de Moraes é: o ministro

o ministro 8 de janeiro: poderia ter sido evitado

Sabatinas

A Gazeta do Povo promove em seu canal do YouTube uma série de entrevistas com candidatos ao Senado pelos estados do Paraná e de São Paulo. Serão convidados todos os candidatos e candidatas cujos partidos têm representação mínima no Congresso Nacional (ao menos cinco parlamentares eleitos).

As entrevistas terão duração de 45 minutos e ocorrem ao vivo, das 9h15 às 10h, no programa Café com a Gazeta. Além do canal da Gazeta do Povo no YouTube, elas também serão veiculadas no portal de notícias.