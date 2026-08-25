Em sabatina, Deltan Dallagnol quer mudanças no STF e reformas para o Paraná

O candidato ao Senado pelo Paraná, Deltan Dallagnol (NOVO), participou nesta terça-feira (25) da série de sabatinas promovida pelo programa Café com a Gazeta, da Gazeta do Povo. Durante a entrevista, o ex-procurador da Operação Lava Jato relembrou suas atuações públicas, destacou o combate à corrupção como prioridade de mandato e defendeu mudanças estruturais no combate aos privilégios políticos em Brasília.

Ao longo do bate-papo, Deltan reforçou a importância de eleger bancadas focadas no fortalecimento das instituições e na revisão de benefícios e prerrogativas de autoridades. O candidato ressaltou ainda a necessidade de investimentos na infraestrutura do Paraná, o apoio ao setor produtivo e a implementação de medidas severas na área de segurança pública.

Deltan destacou sua trajetória no combate à impunidade e apresentou as principais diretrizes que pretende levar a Brasília caso seja eleito para a Casa Alta nestas eleições. O candidato elencou a retomada das pautas anticorrupção, a revisão de privilégios no setor público e o avanço em investimentos de infraestrutura para o estado como as prioridades de seu eventual mandato.

Entre as propostas para o Judiciário, defendeu a limitação do foro privilegiado, o fim de benesses históricas para altas autoridades e a criação de mecanismos que garantam maior transparência nas decisões das altas cortes do país. Citou também as interferências que os membros do Supremo Tribunal Federal (STF) têm cometido.

Foram citados ainda como prioridades o apoio ao setor produtivo e do agronegócio paranaense, além de investimentos em segurança pública e logística rodoviária para baratear custos e facilitar o escoamento da produção do Paraná. No encerramento da sabatina, ele respondeu a um questionário rápido com posicionamentos diretos sobre pautas econômicas, políticas e sociais.

Nas perguntas “jogo rápido”, num formato perguntas e respostas, Deltan se posicionou da seguinte forma:

Câmeras no uniforme da polícia: Contra



Contra Voto Impresso: A favor



A favor Bets: Contra



Contra Legalização do abordo: Contra



Contra Redução da maioridade penal: A favor



A favor Fim do foro privilegiado: A favor



A favor Audiência de custódia: Contra



Contra Escala 6X1 : Contra



: Contra Escola cívico-militar: A favor



A favor Um grande político: “em homenagem aos jovens, Nikolas Ferreira.”



“em homenagem aos jovens, Nikolas Ferreira.” Lula é: “Ladrão”



“Ladrão” Ratinho Junior é: “um bom governador”



“um bom governador” Cristina Graeml : “está debaixo de um partido que vai lhe cobrar fidelidade partidária e não vai poder votar o impeachment de ministros.”



: “está debaixo de um partido que vai lhe cobrar fidelidade partidária e não vai poder votar o impeachment de ministros.” Jair Bolsonaro: “maior líder da direita.”



“maior líder da direita.” 8 de janeiro foi: “uma grande injustiça, uma crueldade do Supremo Tribunal Federal com muitas pessoas que não quebraram um azulejo sequer.”

Sabatinas

A Gazeta do Povo promove em seu canal do YouTube uma série de entrevistas com candidatos ao Senado pelos estados do Paraná e de São Paulo. Serão convidados todos os candidatos e candidatas cujos partidos têm representação mínima no Congresso Nacional (ao menos cinco parlamentares eleitos).

As entrevistas terão duração de 45 minutos e ocorrem ao vivo, das 9h15 às 10h, no programa Café com a Gazeta. Além do canal da Gazeta do Povo no YouTube, elas também serão veiculadas no portal de notícias.