Morango do Amor: confeiteira de Curitiba revela passo a passo da receita; vídeo

Você sabe o que é “Morango do Amor”? Calma, talvez você já esteja saturado de ouvir falar sobre o assunto, mas não dá para negar que ele é a sensação do momento, assim como o pistache era em 2024. A receita viralizou na internet e a grande procura pelo doce já é perceptível pelas confeiteiras de Curitiba, como é o caso de Anie Ribas Leão. (Confira o vídeo da receita está no meio da matéria)

Proprietária da Bakecherie, confeitaria localizada “curiosamente” no bairro Bacacheri, ela conta que em quatro dias já chegou a usar seis quilos de morango para reproduzir a receita. Segundo Anie, os pedidos não param. “Está sendo uma loucura. É o dia todo perguntando se tem, das 8h até depois da 00h”, conta.

Ela explica que o Morango do Amor é um doce que já existia e até mesmo algumas confeitarias da capital produziam de forma despretensiosa. Ela desconhece a origem do fenômeno que alavancou as vendas, mas, para ela, não tem como não surfar na onda.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Caixa de morango sobe R$ 10 em quatro dias

De acordo com informações da Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), a procura pela fruta vem aumentando consideravelmente no último mês, assim como o preço também. No dia 21, no início da semana, a caixa com quatro bandejas estava cotada em média a R$ 35. Na sexta-feira (25), passou para R$ 45.

É muita demanda para pouca produção. Segundo a Ceasa, o Paraná está na entressafra do morango. Anie lamenta a receita ter virado moda justamente no inverno, quando o frio prejudica a plantação e deixa os morangos murchos e feios.

“Alguns dos meus fornecedores não tinham morango, tive que buscar outros e eles já avisaram: na próxima frente fria pode ser que o morango diminua bastante. Está sendo um desafio grande, pois ou estão verdes ou estão passados. Estou me virando com o que encontro. No verão seria mais fácil”, explica a confeiteira.

Apesar das dificuldades, a receita é um sucesso e como dica boa não se guarda, mas se compartilha, a pedido da Tribuna do Paraná, Anie ensinou a receita completa. Assista ao vídeo abaixo:

Receita do Morango do Amor

Brigadeiro

Ingredientes:

Uma caixa de leite condensado;

Uma caixa de creme de leite;

Modo de preparo:

Misture em uma panela o leite condensado e o creme de leite. Em seguida, cozinhe, em torno, de cinco minutos; Mexa até passar um pouco do ponto de enrolar; Desligue quando desgrudar da panela; Leve para geladeira de quatro a 24 horas.

Calda

Ingredientes:

1/2 xícara de água

Uma xícara de açúcar;

Uma colher pequena de vinagre branco;

Corante em gel vermelho.

Modo de preparo:

Misture os ingredientes e mexa bem; Quando começar a ferver, evite ficar mexendo; Para ver se a calda está no ponto certo, pegue um copo com água gelada e pingue uma gota da calda. Caso ela grude no fundo, não está pronta, se endurecer, está pronta para usar. O segredo é estar crocante, não pode grudar no dente.

Morango do amor

Modo de preparo:

Primeiramente, modele o brigadeiro em torno do morango; Em seguida, banhe o morango na calda assim que ele sair do fogo; Espere gelar naturalmente. Não é necessário levar a geladeira.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Amor pela confeitaria

Apesar de ser uma gênia na cozinha, os caminhos de Anie quase foram outros. Formada em Biomedicina, a confeiteira chegou a fazer doutorado na área. Porém, ao entrar em depressão durante os anos de doutoranda, a curitibana decidiu mudar a rota e seguir por um novo caminho.

+ Leia mais Morango do terror? Nove erros comuns ao fazer Morango do Amor

Ela se recorda que desde criança o ramo da confeitaria está presente em sua vida. A avó era a responsável pelos bolos de aniversário da família, logo ela também aprendeu a fazê-los. Na faculdade, Anie era a responsável por fazer os cookies dos encontros da turma e, diante de um quadro de depressão, empreender no ramo dos doces não pareceu uma má ideia.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Escolha certeira. Em 2019, ela se mudou para o bairro Bacacheri e começou a criar um cardápio. Sem saber como seria o nome do empreendimento, resolveu unir o útil ao agradável: Bake, de Bakery (padaria, em inglês) e Cherie, de Bacacheri.

“Saí do Doutorado e queria descansar, mas em duas semanas estava aprendendo a fazer ovo de Páscoa e não parei mais”, lembra Anie.

A Bakecherie completa seis anos desde a abertura e, hoje, atende sob encomenda e delivery.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉