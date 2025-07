Morango do terror? Nove erros comuns ao fazer Morango do Amor

A febre do Morango do Amor tem tomado conta das redes sociais. Junto com a vontade enlouquecida de provar o doce, uma chuva de tentativas frustradas de preparar a receita tomou conta da internet.

Afinal, quais são os erros mais comuns na hora de fazer o Morango do Amor? O doce é feito com morango, envolvido num brigadeiro de Leite Ninho e com uma casquinha crocante de caramelo tingido com corante vermelho – quase como uma prima da tradicional maçã do amor.

+ Leia mais Cansado do home office? Conheça coworkings gratuitos em Curitiba

Primeiro, é preciso escolher um morango bom, docinho. É preciso acertar o ponto do brigadeiro, para que ele possa ser moldado sem dificuldades ao redor do morango. Para garantir o ponto, é preciso estar atento. Fique atento na receita:

Brigadeiro de Leite Ninho

Ingredientes:

1 lata de leite condensado (395 g)

100 g de leite Ninho (ou outro leite em pó integral de boa qualidade – cerca de 1 xícara)

1 colher de sopa (bem cheia) de manteiga sem sal

50 ml de creme de leite (opcional, para maior cremosidade sem amolecer demais)

Modo de preparo:

Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado, a manteiga e o leite em pó peneirado (isso evita grumos). Se quiser uma massa mais macia, adicione o creme de leite agora. Misture antes de ligar o fogo, para dissolver bem o leite em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sem parar, com uma espátula de silicone ou colher de pau. Quando a mistura desgrudar completamente do fundo da panela (ponto de brigadeiro de enrolar firme), continue mexendo por mais 1 minuto extra para garantir firmeza. Despeje em um prato untado com manteiga, cubra com plástico filme em contato com a massa e leve à geladeira por no mínimo 4 horas.

Com o brigadeiro pronto, é hora de começar a montar o doce. Primeiro, espete o morango num palito. Com a massa do brigadeiro firme e fria, unte levemente as mãos com manteiga ou margarina. Faça um disco pequeno com a massa e envolva os morangos. O ideal é que a massa esteja maleável e modelável, sem grudar nas mãos, mas não pode ficar dura ou seca.

Por fim, o que é considerado o maior desafio: acertar no caramelo para envolver o doce. Para um caramelo perfeito, é preciso estar atento na temperatura, ponto certo e ingredientes bem medidos.

Como fazer o caramelo:

Ingredientes:

2 xícaras de açúcar cristal (não use refinado)

1/2 xícara de água

1 colher de sopa de vinagre branco (ou suco de limão)

Corante alimentício vermelho (em gel ou líquido, a gosto)

Modo de Preparo:

Misture os ingredientes em uma panela (de fundo grosso, preferencialmente): Coloque o açúcar, a água, o vinagre e o corante.

Misture apenas para incorporar antes de ligar o fogo. Leve ao fogo médio para alto, sem mexer mais após ligar o fogo — isso evita que o caramelo cristalize. Deixe ferver até atingir o ponto de bala dura (por volta de 145°C a 150°C). Esse é o ponto ideal para o caramelo endurecer ao redor do morango. Se não tiver termômetro: pingue uma gota do caramelo em um copo com água fria. Se virar uma bolinha dura e quebradiça, o ponto está certo. Quando o ponto estiver correto, retire do fogo imediatamente para não queimar. Com cuidado, mergulhe os morangos um a um, segurando pelo cabinho ou palito, e gire para envolver bem. Coloque sobre uma superfície untada, papel manteiga ou silpat para esfriar.

Fique atento! Lista completa para evitar os erros mais comuns:

1- Não secar bem os morangos

Erro: Morangos úmidos fazem o caramelo não aderir bem, escorrer ou cristalizar.

Lave com antecedência e seque um por um com papel-toalha. Eles devem estar completamente secos.

2- Mexer o caramelo enquanto ferve

Erro: Mexer o caramelo em ebulição faz o açúcar cristalizar e arruína a textura.

Misture tudo antes de ligar o fogo e não mexa mais depois.

3- Errar o ponto do caramelo

Erro: Tirar o caramelo do fogo cedo demais (fica grudento) ou tarde demais (fica escuro e amargo).

Use um termômetro culinário e desligue no ponto de bala dura (145–150 °C). Sem termômetro, teste com água fria: deve formar uma bolinha quebradiça.

4- Deixar o caramelo muito tempo no fogo

Erro: Cozinhar demais deixa a casquinha muito grossa e dura, difícil de morder.

Retire do fogo assim que atingir o ponto certo, sem esperar escurecer muito.

5- Não usar vinagre ou suco de limão na calda

Erro: Sem ácido, o açúcar pode cristalizar ou a casquinha pode ficar opaca e quebradiça.

Adicione 1 colher de sopa de vinagre branco ou suco de limão à receita. Isso estabiliza a calda.

6- Caramelo muito ralo ou com água em excesso

Erro: A casca não forma direito, escorre ou demora demais para endurecer.

Use a proporção certa de 2 xícaras de açúcar para 1/2 xícara de água.

7- Trabalhar devagar demais

Erro: O caramelo endurece na panela e você não consegue terminar os morangos.

Prepare os morangos com palito antes e mergulhe rapidamente assim que o caramelo estiver pronto. Reaqueça levemente se necessário.

8- Armazenar em lugar quente ou úmido

Erro: A casquinha derrete, fica grudenta ou pegajosa.

Armazene os morangos em lugar seco, fresco e bem ventilado, sem tampar (isso evita condensação).

9- Usar açúcar refinado em vez de cristal

Erro: A calda pode queimar mais facilmente e formar uma casquinha irregular.

Use açúcar cristal, que dá melhor textura e brilho.