Cansado do home office? Conheça coworkings gratuitos em Curitiba

Para quem quer fugir da “mesmice” do home office ou testar um novo ambiente de trabalho, Curitiba oferece boas opções gratuitamente. Com mesas, cadeiras e estrutura aconchegante, os espaços de coworking espalhados pela cidade são ideais para quem precisa só de um notebook e uma tomada.

A Tribuna do Paraná fez uma seleção com os principais locais abertos ao público para trabalhar ou estudar. Confira, a seguir, a seleção:

Worktiba

Desde 2017, os Worktibas já apoiaram mais de 370 empreendimentos, consolidando Curitiba como um dos polos mais promissores de inovação no Brasil. O espaço é gratuito, mas é necessário realizar inscrição prévia. Podem se inscrever pessoas físicas, como empreendedores, ou jurídicas, como startups em estágio inicial ou em processo de spin-off, desde que tenham sede em Curitiba.

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h30

Local: Unidade Engenho da Inovação, na rua Engenheiros Rebouças, n° 1.732, no bairro Rebouças

Inscrições via formulário on-line até o dia 15 de agosto

Biblioteca Pública do Paraná

No térreo da Biblioteca Pública, há espaços confortáveis com várias salas no hall principal e nos dois andares superiores, equipado com cadeiras, mesas e tomadas para conectar aparelhos eletrônicos e trabalhar. No tempo livre, ainda é possível aproveitar para conferir o acervo de 730 mil livros, periódicos, fotografias, mapas, cartazes e materiais multimídia.

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h

Local: rua Cândido Lopes, nº 133, no bairro Centro

Bibliotecas do SESC

Com unidades espalhadas pela capital, as bibliotecas do Sesc são uma ótima opção para quem busca trabalhar com tranquilidade fora de casa. Além dos espaços equipados com cadeiras e mesas, é possível consultar o acervo, emprestar livros e participar de atividades gratuitas conforme a programação. Para acessar o local, é necessário apresentar documento com foto.

Sesc da Esquina

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h

Local: rua Visconde do Rio Branco, nº969, no bairro Mercês

Sesc Paço da Liberdade

Horário de funcionamento: de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 21h; aos sábados, das 8h às 17h45; e aos domingos e feriados, das 11h às 17h

Local: Praça Generoso Marques, nº189 – Centro

Shopping Curitiba

Inaugurado em 2023, o coworking do Shopping Curitiba é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de reserva antecipada para uso da estrutura. O espaço conta com wi-fi, ambiente climatizado, mesas com tomadas individuais e oferece conforto ideal para estudos ou reuniões de trabalho. Está localizado na Alameda de Serviços (Piso L3), com vista para o Largo Curitiba.

Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 22h

Local: rua Brigadeiro Franco, nº2300, no bairro Centro

Shopping Estação

Se você quer focar nos estudos ou realizar uma reunião, o coworking do Shopping Estação oferece wi-fi gratuito e uma estrutura confortável. Localizado no piso 2, o espaço também conta com máquinas de venda de bebidas não alcoólicas e lanches. Por ser um ambiente de trabalho compartilhado, o uso é por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento..

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 22h

Local: Avenida Sete de Setembro, nº 2.775, no bairro Rebouças