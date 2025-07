Guarda-chuva na mão! Previsão do tempo em Curitiba tem frente fria e chuva chegando

Curitibanos já perceberam, na manhã desta quinta-feira (24), a mudança no tempo: o dia amanheceu com cara de chuva. A partir de agora o céu permanece predominantemente nublado, desde a região central até o Litoral do Paraná, com pouca variação de temperatura, segundo a previsão do tempo.

Nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a instabilidade pode ser registrada desde a manhã, com possibilidade de pancadas de chuva localizadas, acompanhadas de trovoadas. Em Curitiba e na Região Metropolitana, a chuva deve ganhar força durante a tarde, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nesta quinta, a temperatura máxima em Curitiba será de 12 ºC, com mínima de 10 ºC. A nebulosidade predomina, com 97% de chance de chuva acompanhada de rajadas de vento de até 29 km/h, segundo a previsão do tempo para Curitiba.

Alerta amarelo indica para chuvas intensas

O retorno das chuvas, após quase 20 dias de tempo seco, é resultado de uma frente fria vinda do oceano e de um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai. Na sexta-feira (25), a instabilidade continua, mantendo as chances de chuva.

Um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado nesta manhã, indica a possibilidade de acúmulos de chuva entre até 50 mm/dia com ventos intensos entre 40 e 60 km/h em todo o Paraná, com exceção da região Norte, até a manhã desta sexta.

Da faixa Oeste do Paraná até a região Leste, passando pelo Centro e Sul do estado, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas de forma localizada. No fim de semana, a chance de chuva diminui, mas ainda há possibilidade de temporais isolados.

Como fica o tempo no final de semana em Curitiba?

Em Curitiba, as temperaturas devem subir nos próximos dias. Na sexta, ainda com previsão de chuva, os termômetros devem variar entre 11 ºC e 19 ºC. Já no sábado (26), a mínima volta a cair para 10 ºC, com máxima prevista de 24 ºC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉