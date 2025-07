Projeto em Curitiba quer isentar motoristas de punições por acidentes causados por rabeira

Uma proposta em discussão na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) quer isentar motoristas de ônibus de punições em casos de acidentes causados pela prática conhecida como “rabeira”. A intenção do projeto é proteger legalmente os condutores que operam os ônibus do transporte coletivo, evitando que sejam responsabilizados por condutas alheias às suas funções.

Pelo texto, o motorista só será isento de punição se for comprovado que não agiu com imprudência nem cometeu qualquer ilegalidade no momento do acidente. Para os condutores, a medida representa uma resposta à forma como casos desse tipo vêm sendo tratados atualmente. Mesmo quando não há dolo ou negligência, profissionais relatam enfrentar processos administrativos ou constrangimentos após acidentes dessa natureza.

A proposta foi apresentada pelo vereador João Bettega (União). “A prática da ‘rabeira’ coloca em risco a segurança dos envolvidos e, muitas vezes, pode ser um fator determinante em acidentes”, justificou. O parlamentar também defende que o projeto amplie o debate sobre condutas de risco nas vias da cidade, reforçando os limites entre imprudência individual e responsabilidade profissional.

Rabeira é punida com multa

O projeto define “rabeira” como a prática de ciclistas ou outros indivíduos que se aproximam e se seguram de forma perigosa na parte traseira do ônibus, aumentando o risco de acidentes e colocando em perigo a própria integridade e a dos passageiros.

Desde maio, a chamada Lei Antirrabeira proíbe que ciclistas, usuários de patinetes, skates e similares conduzam seus veículos agarrados a carros ou ônibus em vias públicas, faixas exclusivas ou canaletas do transporte coletivo.

A lei municipal 16.520/2025 passou a considerar essa conduta uma infração administrativa, sujeita à apreensão do equipamento e à aplicação de multa no valor de R$ 600, equivalente a 100 vezes o valor da tarifa do transporte coletivo. Os valores arrecadados com as multas serão destinados ao Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC) ou fundo equivalente.

Para recuperar o equipamento apreendido, o infrator deverá apresentar o comprovante de pagamento da multa em até 60 dias. Caso contrário, a bicicleta ou similar poderá ser doada a entidades sociais ou leiloada.

Se o infrator for menor de idade, a responsabilidade pela retirada do equipamento ficará a cargo dos pais ou responsáveis. Em caso de reincidência, o Conselho Tutelar será acionado.

Quando entra em vigor a proposta?

O projeto de lei nº 005.00374.2025 foi protocolado em 29 de abril e já passou pela análise da Procuradoria Jurídica da Câmara. Atualmente, aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Após a devolutiva das comissões, se não houver revisões, o texto segue para votação na Câmara. Se aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, a lei começa a valer a partir da publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

