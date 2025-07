Paranaense se une a gigante brasileira e entra no mercado de refeições prontas

Conhecida por seus produtos a vácuo, a Vapza está ampliando seu portfólio de produtos com a entrada no mercado de refeições completas prontas para o consumo. Atenta à busca crescente por praticidade, a empresa paranaense se uniu à Knorr para a criação da linha Mini Meals.

A colaboração entre Vapza e Knorr une duas marcas com grande expertise em seus universos: de um lado, a Vapza com sua tecnologia de cozimento a vapor e alimentos 100% naturais, e do outro, a Knorr, marca da multinacional Unilever de global em caldos, sopas e temperos.

O lançamento, segundo o CEO da Vapza Alimentos, Enrico Milani, reflete uma tendência de comportamento dos compradores que valorizam agilidade no dia a dia, com saudabilidade e sabor. “A linha Mini Meals nasce da observação de que as pessoas querem comer bem, mas nem sempre dispõem de tempo ou estrutura para cozinhar. É mais do que um produto, é um novo conceito de comida de verdade para quem tem uma vida de verdade”, diz. “Unimos a expertise das duas marcas para entregar uma solução que se encaixa na rotina.”

A proposta da marca é oferecer refeições completas, com ingredientes naturais, sem conservantes e sem necessidade de refrigeração, prontas em dois minutos no micro-ondas.

Tecnologia

A tecnologia empregada pela Vapza, explica o CEO, preserva os nutrientes e a textura dos ingredientes sem a necessidade de conservantes. Essa técnica garante aos pratos um prazo de validade de até nove meses, sem refrigeração. As refeições vêm embaladas em porções individuais: três porções em uma caixa, que organizam os componentes da refeição (proteína, acompanhamento e/ou legume). É só abrir, montar no prato e aquecer.

A linha Mini Meals chega ao mercado com duas versões iniciais: Picadinho de Carne (carne bovina com cenoura, arroz branco e feijão carioca) e Frango Oriental (peito de frango com pimentões e molho shoyu, arroz e batata em cubos). Mas, segundo o CEO, a ideia é ampliar o portfólio de refeições ao longo do tempo. “Essa é só a primeira etapa de um movimento maior da marca, sempre mantendo o foco em praticidade, sabor e saudabilidade”.

A linha estará disponível no e-commerce da Vapza a partir do dia 20 de julho e, na sequência, em supermercados, lojas de conveniências e outros pontos de venda em todo país.