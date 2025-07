Queijo paranaense é eleito o melhor do Brasil

Produzido em Santana do Itararé, o queijo Maná Paraná, da Queijaria Sítio Aliança, conquistou o primeiro lugar na categoria “Tradicional” do Prêmio Brasil Artesanal de Queijos 2025, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), realizado nesta terça-feira (22).

Criado pelo produtor Leomar Martins, o queijo é uma receita inédita. Sua produção envolve a maturação por mais de sete meses, utilizando leite de alta qualidade proveniente da própria fazenda.

A seleção dos vencedores foi feita com base em avaliação técnica e votação popular, que elegeu os melhores entre 186 queijos de todas as regiões do país. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam prêmios em dinheiro e os selos ouro, prata e bronze.

+ Leia mais Motorista abandona carro após derrubar placas, poste e árvore em Curitiba

Para o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, o prêmio reforça o reconhecimento à excelência da produção paranaense. “É uma conquista que valoriza a qualidade e a profissionalização do setor, além de ampliar a visibilidade dos nossos produtos e impulsionar o crescimento dos negócios”, afirmou.

A Queijaria Sítio Aliança já havia se destacado nas edições anteriores do Prêmio Queijos do Paraná, promovido pelo Sistema FAEP, conquistando medalhas de prata, ouro e super ouro com cinco queijos diferentes em 2023, além de uma medalha de bronze em 2025.

Finalistas também são paranaenses

O Paraná também marcou presença nas demais categorias da premiação. Na categoria “Adição/Condimentos”, o queijo Cornelia Gouda com ervas italianas, da Queijaria Cornelia, de Arapoti, ficou em segundo lugar.

Produzido com leite cru e uma combinação refinada de especiarias, o queijo já havia sido premiado com medalha de prata no Prêmio Queijos do Paraná. A versão com ortiga conquistou medalha de ouro na mesma edição.

Na categoria “Tratamento Térmico”, o queijo Colonial Serra dos Macacos, da agroindústria Serra dos Macacos, em Nova Laranjeiras, também ficou com o segundo lugar. O produto é fruto da primeira receita da produtora Ozana Padilha Moreira, unindo tradição familiar ao aperfeiçoamento técnico.

Com textura cremosa, aroma marcante e sabor amanteigado, o queijo já havia conquistado medalhas de ouro e super ouro no Prêmio Queijos do Paraná.