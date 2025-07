Motorista abandona carro após derrubar placas, poste e árvore em Curitiba

Um acidente deixou postes, placas e uma árvore no chão, além de interditar parcialmente um importante cruzamento no bairro Rebouças, na manhã desta quarta-feira (23). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), na esquina entre as ruas Chile e 24 de Maio.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o carro tombado na via. Apesar da gravidade, o motorista fugiu e ainda não foi identificado. Segundo informações da polícia o veículo não tinha irregularidades.

“Ao chegar no local, não havia ninguém dentro do veículo. Diante disso, por não haver nenhum responsável presente, realizamos a remoção. Iremos notificar o proprietário posteriormente para entender por que ele não se apresentou ao controle responsável”, afirmou o 1º tenente Nathan.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) investiga o que teria causado o acidente, que envolveu somente um automóvel. Será instaurado um inquérito com a Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Alterações no trânsito na rua Chile

Durante a manhã, o cruzamento permaneceu parcialmente interditado para a remoção do carro e dos entulhos. Um semáforo para pedestres, três placas de sinalização e parte de uma árvore foram danificados pelo impacto.

Por volta das 8h, parte da via já havia sido liberada. Equipes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) atuam no local para recolocar a sinalização e manter o bloqueio parcial.

