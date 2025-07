Empresário de Curitiba está entre os 10 maiores bilionários do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já comprou ou, ao menos, já viu alguém comprar um dos produtos de Miguel Krigsner, empresário dono do grupo Boticário. Recentemente, a Forbes divulgou a lista dos maiores bilionários e ele está entre os dez brasileiros mais afortunados com um patrimônio líquido de R$ 34,7 bilhões.

Apesar de ter nascido na Bolívia, Krigsner se mudou com os pais para Curitiba aos 11 anos. Na capital, se formou em Farmácia e Bioquímica em 1975 pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dois anos depois, em 1977, abriu seu próprio negócio: uma pequena farmácia de manipulação, no Centro de Curitiba.

Ao perceber que a maioria das clientes eram mulheres, Miguel passou a criar cremes faciais que manipulava em uma batedeira de bolos nos fundos de sua botica. O sucesso se espalhou e hoje são mais de 3,7 mil lojas em 15 países.

Confira a lista dos 10 brasileiros mais ricos:

Eduardo Saverin

Patrimônio Líquido: US$ 34,5 bilhões (R$ 196,65 bilhões)

Fonte de riqueza: Facebook Vicky Sarfati Safra e Família

Patrimônio Líquido: US$ 20,7 bilhões (R$ 118,99 bilhões)

Fonte de riqueza: Banco Safra Jorge Paulo Lemann e Família

Patrimônio Líquido: US$ 17 bilhões (R$ 96,90 bilhões)

Fonte de riqueza: Cervejaria Anheuser-Busch InBev Carlos Alberto Sicupira e família

Patrimônio Líquido: US$ 7,6 bilhões (R$ 43,32 bilhões)

Fonte de riqueza: Cervejaria Anheuser-Busch InBev André Santos Esteves

Patrimônio Líquido: US$ 6,9 bilhões (R$ 39,33 bilhões)

Fonte de riqueza: Banco BTG Pactual Fernando Roberto Moreira Salles

Patrimônio Líquido: US$ 6,5 bilhões (R$ 37,05 bilhões)

Fonte de riqueza: Banco Itaú Pedro Moreira Salles

Patrimônio Líquido: US$ 6,1 bilhões (R$ 34,77 bilhões)

Fonte de riqueza: Banco Itaú Miguel Krigsner

Patrimônio Líquido: US$ 6,1 bilhões (R$ 34,77 bilhões)

Fonte de riqueza: O Boticário Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Patrimônio Líquido: US$ 5,8 bilhões (R$ 33,06 bilhões)

Fonte de riqueza: Cervejaria Anheuser-Busch InBev Alexandre Behring

Patrimônio Líquido: US$ 5,7 bilhões (R$ 32,49 bilhões)

Fonte de riqueza: 3G Capital