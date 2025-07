Biarticulado parte ao meio após acidente com trem em Curitiba; Onze ficaram feridos

Um ônibus biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso partiu ao meio após um acidente com um trem, por volta das 23h30 desta terça-feira (23). O acidente entre os gigantes foi na Avenida Paraná, no bairro Cabral e 11 pessoas ficaram feridas, sendo nove encaminhadas a hospitais de Curitiba e da Região Metropolitana.

O acidente aconteceu em um cruzamento em trecho de subida da avenida, próximo ao Terminal do Cabral. Com o impacto, o ônibus partiu ao meio. Segundo informações do Bom Dia Paraná, da RPC, no momento da colisão não havia passageiros em pé na parte central do veículo.

No local do acidente, o tenente Cunha, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), afirmou que os procedimentos de segurança foram seguidos. Segundo ele, a gravidade da colisão poderia ter sido maior. “Dado tanto o horário, que não era de pico, quanto a quantidade reduzida de pessoas no ônibus, tivemos poucas vítimas”, disse.

A Rumo, empresa responsável pelo transporte ferroviário, afirmou em nota à Tribuna que o local possui sinalização adequada e que o maquinista acionou os procedimentos de segurança para evitar a colisão. Veja o comunicado na íntegra:

“Um ônibus cruzou a preferencial de uma passagem em nível na noite de ontem (22), no bairro Cabral, em Curitiba (PR). O acidente aconteceu após o motorista tentar cruzar a ferrovia quando o trem se aproximava, desrespeitando a sinalização do local e não adotando os procedimentos de segurança: “pare, olhe e escute”. O maquinista que acionou a buzina conforme procedimento padrão nos cruzamentos com vias municipais, foi surpreendido pela ação do motorista e acionou os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição. Imediatamente, a concessionária solicitou o suporte das equipes de emergência para prestar atendimento médico aos acidentados. Em conjunto com os órgãos de trânsito, a empresa providenciou a liberação da via no início da madrugada. De acordo com as leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a preferência é sempre do trem, e é considerada infração gravíssima atravessar uma Passagem em Nível sem parar previamente (Art. 212).”, diz a nota da concessionária.

Avenida do Cabral ficou bloqueada

Para atendimento da ocorrência, o cruzamento precisou ser interditado, mas foi liberado ainda na madrugada desta quarta-feira (23). A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

