Conheça quem é o Bicampeão do Prêmio Queijos do Paraná

Pelo segundo ano consecutivo, Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, conquistou o título de melhor queijo do estado. O destaque foi o parmesão da Frimesa, que obteve a maior pontuação na 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná, entre os 477 produtos avaliados. Outro premiado do município foi o Queijo da Mota, de Rosane Borosky.

A premiação tem como objetivo valorizar a excelência dos queijos fabricados em diversas regiões do estado e gerar novas oportunidades para os produtores locais. O Paraná tem a segunda maior bacia leiteira do Brasil com 14% de participação, atrás apenas de Minas Gerais, com 27%. Em 2024, a produção chegou a 3,9 bilhões de litros de leite. Em média, são produzidos 13 milhões de litros por dia, dos quais 6 milhões são direcionados à fabricação de queijos de vários tipos.

Na fase inicial do concurso, 106 produtores participaram, com seus produtos avaliados em 27 mesas compostas por três jurados cada. Os critérios de julgamento incluíram textura, sabor, odor, aparência interna e externa, elasticidade e aplicabilidade do queijo conforme seu tipo. Dos queijos analisados, 15 receberam medalha de ouro, 20 de prata e 30 de bronze.

Após essa etapa, os queijos com medalha de ouro passaram por uma nova avaliação para receber a medalha “super ouro”. Uma nova fase de avaliação escolhe o melhor a partir da nota nos critérios estabelecidos.

“Levamos esses prêmios com muito orgulho para casa, pois é sinônimo de qualidade, de reconhecimento do nosso produto”, afirmou Marina Massari, engenheira de alimentos da Frimesa. Dora Wunsch, gestora de food service da cooperativa, destacou o diferencial da marca: “Temos como diferencial o cuidado, desde a indústria, o contato com o produtor, todo o nosso processo é acompanhado no detalhe, então temos muito carinho pelo que fazemos.”

Ao todo, 65 queijos foram certificados na premiação. O município de Palmeira, nos Campos Gerais, foi outro destaque da edição, com três produtos entre os melhores, dois da Cooperativa Witmarsum e um do Ateliê Lötschental. Também figuraram na lista cidades como Cantagalo, Chopinzinho, Diamante d’Oeste, Ivaiporã e Palotina.

Melhores muçarelas do Paraná

Como inovação deste ano, foi promovido o Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza, realizado na última quinta-feira (29). Os queijos foram avaliados por critérios sensoriais e técnicos, como derretimento, elasticidade e fatiabilidade. Após passarem por um preparo padronizado em pizzas, os produtos de Alto Piquiri, Coronel Vivida, Icaraíma, Marechal Cândido Rondon e Ponta Grossa foram os grandes vencedores. Ao todo, 37 muçarelas de 28 municípios participaram da disputa.

Novas oportunidades para os produtos do Paraná

Além de premiar os melhores queijos do estado, o Prêmio Queijos do Paraná também promove o aprimoramento técnico dos participantes. Todos recebem uma ficha técnica com observações sobre pontos de melhoria do produto apresentado. Como incentivo adicional, os produtores classificados foram contemplados com equipamentos e treinamentos.

Na categoria bronze, os classificados receberam um termômetro e um pHmetro. Aqueles que conquistaram a categoria prata ganharam um lava-botas. Já para a categoria ouro, o prêmio é um curso de análise sensorial. Para os vencedores da categoria super ouro, a premiação é uma viagem técnica (nacional ou internacional) para o produtor.