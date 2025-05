515 queijos disputam título de melhor do Paraná

Curitiba será palco de um evento do cenário gastronômico local: o 2º Prêmio Queijos do Paraná. Marcado para os dias 29 e 30 de maio no icônico Museu Oscar Niemeyer (MON), a competição já quebra recordes antes mesmo de começar.

Com impressionantes 515 queijos inscritos, representando 107 produtores e laticínios de 76 municípios paranaenses, o evento supera em grande estilo sua edição inaugural, que contou com 290 participantes. A categoria “Especialidades queijeiras e criações” lidera as inscrições, com 114 produtos competindo pelo título.

O Prêmio, que abrange 21 categorias, celebra a diversidade da produção queijeira do estado, incluindo queijos de leite de vaca, cabra, ovelha e até búfala. O Governo do Paraná, através do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR), desempenha papel crucial no evento, oferecendo suporte técnico aos participantes.

Natalino Avance de Souza, diretor-presidente do IDR-Paraná, ressalta a importância do setor: “O Paraná é referência na produção de leite e não deve nada a outros estados na qualidade do queijo. Este prêmio é uma forma de incentivar ainda mais o produtor e alavancar o nosso mercado de queijos”.

Vale destacar que o Paraná ocupa a segunda posição na produção leiteira nacional, com média diária de 13 milhões de litros, dos quais quase metade é destinada à fabricação de queijos.

Concurso Excelência em Muçarela

O evento não se limita à competição principal. Os amantes de pizza terão um motivo extra para comemorar com o Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza, que busca identificar os melhores queijos para essa iguaria tão apreciada.

Além da premiação, o público poderá desfrutar de degustações, minicursos e palestras. As inscrições para participação serão abertas em breve, prometendo uma experiência única para os apaixonados por queijo em Curitiba.

O sucesso dos queijos paranaenses não se limita às fronteiras nacionais. Em 2024, o “Passionata”, um queijo fino com infusão de maracujá produzido em Toledo, no oeste do estado, conquistou o título de melhor queijo da América Latina e ficou entre os nove melhores do mundo no prestigiado World Cheese Awards, em Portugal.