Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o inverno se aproximando, nada melhor do que aproveitar o clima mais ameno para apostar em pratos quentes que, além de saborosos, são leves e nutritivos. Sopas e caldos são excelentes opções para os dias frios, já que esquentam o corpo e podem ser ricos em nutrientes derivados dos legumes e das verduras.

Para Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, foodtech brasileira de comida saudável, esse tipo de refeição é versátil, prática e facilmente adaptável para dietas mais restritivas. “O segredo é escolher ingredientes que ofereçam benefícios para o organismo, como legumes ricos em fibras, carnes magras e temperos naturais com propriedades anti-inflamatórias, como o gengibre”, explica.

Sopas e caldos ajudam na saciedade, são ideais para o jantar e ainda colaboram para manter o corpo hidratado durante os períodos frios, quando a ingestão de líquidos tende a cair. “Os vegetais e legumes são ricos em água, além do próprio caldo da sopa, então o consumo desse tipo de refeição potencializa a hidratação em dias mais frios”, diz Luiza Amaral.

Pensando nisso, a nutricionista da Liv Up lista 5 receitas de caldos, cremes e sopas low carb que combinam sabor, nutrição e praticidade. Confira!

Creme low carb de abóbora com gengibre

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá cozida

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

fresco ralado 1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de caldo de legumes

Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o gengibre. Adicione a abóbora e o caldo e cozinhe por 5 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e finalize com cebolinha picada. Sirva em seguida.

Caldo verde low carb

Ingredientes

1 abobrinha ralada ou picada

ralada ou picada 1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de chá de caldo de legumes ou água

1 xícara de chá de couve-manteiga fatiada finamente

100 g de frango cozido e desfiado (opcional)

Sal e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Adicione a abobrinha e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes (ou a água) e cozinhe até que a abobrinha esteja macia. Bata a mistura com um mixer ou no liquidificador até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, adicione a couve-manteiga picada e o frango e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e a páprica defumada. Sirva em seguida.

Sopa low carb de abóbora com carne desfiada

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora -cabotiá cozida

-cabotiá cozida 1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de carne cozida e desfiada (acém ou músculo)

1 xícara de chá de caldo de carne

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a carne desfiada e refogue. Adicione a abóbora amassada, misture bem e junte o caldo. Cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Sopa low carb de legumes (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock)

Sopa low carb de legumes

Ingredientes

1 abobrinha picada

1 chuchu picado

picado 1 cenoura picada

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de couve-flor ou brócolis

1 l de caldo de legumes

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e ervas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Adicione os legumes picados e refogue por alguns minutos. Acrescente o caldo e cozinhe até que os legumes fiquem macios. Se preferir uma textura mais cremosa, bata parte da sopa no liquidificador e depois misture ao restante. Caso contrário, sirva com os pedaços inteiros. Tempere com sal, pimenta-do-reino e ervas de sua preferência. Sirva em seguida.

Creme low carb de couve-flor com frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de couve-flor

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de caldo de frango

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Adicione a couve-flor e o caldo, e cozinhe até que a couve-flor esteja macia. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente o frango desfiado e aqueça bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Sirva em seguida.

Por Juliana Oliveira