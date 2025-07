Bar em Curitiba cria rollmops do amor: “Um sushi de boteco agridoce”

Quem diria que a fama do morango do amor chegaria até os botecos de Curitiba. Silzeu José, de 51 anos, é dono do tradicional Silzeus Bar, que fica localizado bairro Santa Felicidade. Nesta segunda-feira (28), o estabelecimento passará a vender rollmops do amor, uma versão raiz da receita que é sucesso na internet.

Segundo Silzeu, já tem clientes fazendo encomenda para garantir a iguaria que, para ele, tem um sabor que pode ser traduzido como: sushi de boteco agridoce. “Eu vi que estava essa febre do morango, né? Aí eu peguei e falei: ‘Meu Deus do Céu, sabe o que? Vamos tentar”, conta.

Sendo uma iguaria famosa nos bares da capital, o rollmops é um petisco de origem alemã que leva sardinha enrolada com cebola e pepino, mergulhado em vinagre temperado. Na nova versão do Silzeus Bar, é acrescentado na receita uma calda de açúcar caramelizado.

Rollmops do amor chama atenção de clientes de bar em Curitiba

A versão alternativa da casa foi divulgada nas redes sociais no último fim de semana e, pelos comentários, é possível ver que o novo item do cardápio divide opiniões.

“Quem tem limite é município”, comentou um seguidor.

“Já é perfeito sem ter essa frescura de amor, oxiii”, comentou outra usuária.

“Já posso ir experimentar?”, disse outra seguidora.

Veja a publicação:

De olho no que é moda

O empreendedor conta que o bar existe desde 1964. Iniciado pela avó e dado continuidade pelo pai, hoje, Silzeu é quem está à frente do negócio da família. Segundo ele, o bar preza por comidas típicas de boteco. Porém, garante que não tem como não ficar de olho no que é assunto nas redes sociais.

“A gente é bem tradicional. A gente serve bastante coisas tradicionais, mas de um tempo pra cá, a gente começou a fazer vídeos e começou a dar um retorno”, explica.

Segundo Silzeu, nem sempre as ideias dão certo, mas o que importa é tentar. “Começamos a viajar na maionese às vezes e colocamos em prática”.

Para quem quer experimentar, o rollmops do amor custa R$ 10. Já o tradicional segue a R$ 8.