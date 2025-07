Natal de Curitiba 2025 vai contratar 700 profissionais; seleção está aberta

A programação do Natal de Curitiba 2025 contará com novos palcos, espetáculos cênicos inéditos e figurinos especialmente desenvolvidos para a temporada. Para a realização das produções, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) prevê a contratação direta de aproximadamente 700 profissionais da área artística.

Entre os contratados estarão atores, bailarinos, músicos, cenógrafos, contrarregras, assistentes de direção e técnicos de bastidores, como sonoplastas e iluminadores. Os artistas atuarão em espetáculos produzidos pela FCC que acontecerão ao ar livre, em parques e praças da cidade. A seleção é feita por meio de edital de credenciamento, já disponível no site da Fundação.

Neste ano, uma das principais novidades será um palco na Praça Santos Andrade, no Centro da cidade. No local, os espetáculos acontecerão diariamente, com grande elenco e encenações que integram a programação oficial do Natal de Curitiba.

Espetáculos de Natal no Centro de Curitiba

A programação de 2025 também contará com espetáculos diários no Calçadão da Rua XV de Novembro, com apresentações pela manhã e tarde. Essa região possui aproximadamente 6.700 estabelecimentos comerciais, segundo dados da Associação Comercial do Paraná (ACP), e deve ter maior movimentação no período.

“O grande coração do Natal de Curitiba neste ano será o Centro da cidade. A Praça Santos Andrade, por sua localização estratégica e simbólica, em frente ao Teatro Guaíra e do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, representa perfeitamente esse espírito. Com essa escolha, buscamos levar o encanto do Natal para mais perto da população, valorizando nosso patrimônio cultural e estimulando a economia da região”, afirma o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Júnior.

No Jardim Botânico, um dos principais cartões-postais da cidade, está prevista a ampliação dos espetáculos com mais apresentações. Também haverá encenações em pontos tradicionais da cidade, como o Largo da Ordem, Memorial Paranista, Passeio Público, Parque Tanguá e em todas as dez regionais de Curitiba, por meio de um circuito itinerante.

Programação do Natal de Curitiba começará em novembro

Com o tema “Juntos, o inesquecível acontece” e nova identidade visual, o Natal de Curitiba 2025 iniciará no dia 25 de novembro. Serão 43 dias de programação, com apresentações até 23 de dezembro e decoração mantida até 6 de janeiro de 2026. Mais de 150 espetáculos promovidos pela prefeitura, iniciativa privada e patrocinadores compõem o calendário oficial.