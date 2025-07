Motorista invade supermercado de Curitiba: três feridos e estrutura abalada

O motorista de um carro perdeu o controle e invadiu, na manhã desta segunda-feira (28), um supermercado localizado na Avenida Doutor Eugênio Bertolli, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Três pessoas que estavam no estabelecimento foram atingidas e a estrutura do mercado precisou ser isolada por causa do risco de desabamento, já que uma das colunas foi atingida e danificada. Entre as vítimas, uma ficou prensada entre o veículo e a coluna de concreto

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima mais gravemente ferida é um homem de 37 anos, que estava dentro do mercado no momento da colisão, por volta das 9h. Ele foi socorrido em estado grave, após ficar enclausurado no local.

O motorista do carro, que é um idoso de 80 anos, não recebeu atendimento da equipe médica. Testemunhas relataram que ele teria perdido o controle do carro ao confundir os pedais do carro elétrico antes de invadir o estabelecimento. As causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia. O carro era novo e tinha recém saído da concessionária.

Outras duas mulheres também ficaram feridas: uma funcionária de 56 anos e uma passageira do veículo, de 62 anos, que era cuidadora do idoso. Ambas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Cajuru. Ao todo, o acidente envolveu seis pessoas, segundo a solicitação inicial feita aos bombeiros.

Estabelecimento isolado sob risco de desabamento

Em entrevista ao programa Meio-Dia Paraná, da RPC, o tenente Figueiredo informou que o prédio apresenta riscos estruturais devido a uma ampliação recente, que alterou as paredes do local. “A coluna que foi danificada é um pilar de sustentação desse mercado”, explicou. O Corpo de Bombeiros isolou a área para realizar o resgate das vítimas e aguardar a equipe responsável.

Cosedi acompanha o caso

Em nota enviada à Tribuna, a Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) informou que o estabelecimento foi parcialmente interditado, e que o mercado deverá adotar medidas de escoramento da viga frontal e da cobertura.

Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC Detalhe mostra a coluna atingida pelo veículo. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉