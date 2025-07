Encantadas Jazz 2025: mais de 40 shows agitam a Ilha do Mel

O festival Encantadas Jazz 2025 está chegando com tudo e, desta vez, com uma versão super ampliada do maior encontro da música com a natureza no nosso Paraná.

A grande novidade desta edição é que o Palco Público, aquele instalado na pracinha em frente ao trapiche na praia de Encantadas, na Ilha do Mel, vai ter mais atrações. Ao invés de três apresentações, agora serão quatro shows a cada tarde de sábado e domingo de agosto. E como o mês terá cinco finais de semana, serão 40 espetáculos abertos ao público.

Além do Palco Público, dezenas de outras apresentações vão rolar nos palcos do Circuito Jazz, um roteiro paralelo de espetáculos de sexta a domingo, em ambientes privados (Sham’s Bar, Pousada Fim da Trilha, Deck do Marujo e Bar Cavalo Marinho). A estimativa é que mais de 200 músicos cruzem o Canal da Galheta para se apresentarem na praia de Encantadas durante todo o mês de agosto.

Com mais atrações, quem sai ganhando é o público. O curador e produtor do festival, o músico Ian Giller Branco, conta que foi possível ampliar a line-up não só em quantidade, mas também na consolidação do festival como espaço de diálogo entre as várias vertentes do jazz e da improvisação. Além disso, o evento promove um super intercâmbio entre músicos com atuação no Paraná, artistas de renome nacional e de outros países da América Latina.

As atrações nacionais de peso, como Nelson Faria, Filó Machado, Paulo Levi e Mari Leonel, foram viabilizadas através de parceria com a Garden’s Music, produtora com forte influência na cena regional do jazz atualmente. Já outras atrações foram especialmente convidadas pela curadoria, como o Itapoá Jazz Band (SC) e o Barranco Trio (SP).

E se mantém a tradição de trazer atrações de outros países da América Latina. Este ano, a line-up vai contar com o magno cantor paraguaio da língua Guarani Doc. Ayala, o virtuoso pianista cubano Jose Portillo e o vibrante grupo Noise Jazz Merlo, da Argentina.

Tradição dos festivais de jazz

O Encantadas Jazz 2025 é herdeiro da tradição dos festivais de jazz que transformam a Ilha do Mel em polo musical do Paraná durante os finais de semana de agosto. O maior evento do calendário cultural do Litoral nesse período começou pequenininho em 2014, quando um grupo de amigos músicos, frequentadores da estação ecológica, decidiu apoiar o comércio local na tentativa de atrair visitantes no mês de pior desempenho turístico do ano. Deu super certo!

Hoje, uma extensa programação musical toma conta da Ilha do Mel com diversos eventos nas comunidades de Encantadas e Nova Brasília, onde se concentra a maior parte dos moradores e da estrutura turística. Os índices de ocupação de leitos nas pousadas em agosto já se equiparam aos da alta temporada no verão, alcançando impressionantes 90% nos fins de semana.

Vale lembrar que essa tradição dos festivais na Ilha do Mel começou na comunidade de Nova Brasília em 2014 e se estendeu em 2016 para a praia de Encantadas. De lá para cá, assumiu diversos formatos de produção e hoje é composta por três principais eventos: o Encantadas Jazz, na praia de Encantadas, o Jazz À Gosto e o Ilha do Mel Jazz Music, na praia de Nova Brasília.

Programação completa

1º FINDE – PALCO PÚBLICO

Dia 2 – Sábado

·Doralices Quarteto

·Capybara Trio

·Nelson Faria convida Paulo Levi

·Marilia Giller convida Abdiel Freire

Dia 3 – Domingo

·Ana Vargas Duo

·Gustavo Rocha Trio

·Daniel Migliavacca Trio

·El Merekumbé convida Adonis Bloomfield

(Cuba)

Com DJ Selecta Manzana e DJ Tone

2º FINDE – PALCO PÚBLICO

Dia 9 – Sábado

· Passage to the River Planet

·Clube dos Mil Tons

·Noise Jazz Merlo (Argentina)

·MUV

Dia 10 – Domingo

·Ric Preto (São Chico Jazz)

·Duo Curlys

·Doc Ayala y Amigos (Paraguai)

·Ricardo Verocai Project

Com DJ Selecta Manzana e DJ Brazujazz

3º FINDE – PALCO PÚBLICO

Dia 16 – Sábado

·Vague Jazz Trio

·François Muleka, Fernando Lobo e

Evangivaldo Santos

·Rubia Divino

·Castel

Dia 17 – Domingo

·Nicholas Trezi Trio

·Filó Machado Trio

·Muçurana

·Renato Martins

Com DJ Selecta Manzana e Dj Lucas Nonose

4º FINDE – PALCO PÚBLICO

Dia 23 – Sábado

·Paula Silveira e Jhonatan Lopes

·Sotak Confusion Family

·Mandorová

·Bruna Pena

Dia 24 – Domingo

·Nego Blue e Paulinho Branco

·Weather Report Tribute convida Cuca Teixeira

·André Ribas Trio

·Itapoá Jazz convida Mari Leonel (SC)

Com DJ Selecta Manzana e DJ Sevyw

5º FINDE – PALCO PÚBLICO

Dia 30 – Sábado

·Ana Lima & João Soares

·Barranco Trio (SP)

· Carine Luup

· Mumbai Express

Dia 31 – Domingo

·John Muller (SC)

·Mabi (SC)

· Carlos Malta convida José Portillo (

Cuba )

·Jazz Gang convida Khangüiry

Com DJ Selecta Manzana e DJ Luciano Vieira