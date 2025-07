“Rainha” do Morango do Amor de Araucária fatura R$ 32 mil em dois dias

Sucesso nas redes sociais, o “Morango do Amor” não é novidade no Paraná. Desde 2020, a delícia que atrai adultos e crianças é uma das queridinhas da Brigaderia Chic, que fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Mas o “boom” de postagens fez o interesse dos consumidores explodir e quem já produzia o doce precisou se desdobrar para atender à alta demanda.

Segundo a chefe de cozinha e responsável pelos cardápios da doceria, Bruna Fernanda de Jesus Silva, o produto que há cinco anos é ofertado na loja ganhou “ares de estrela” na última quinzena. O ápice de vendas ocorreu nesta quinta-feira (24 de julho), quando foram comercializadas 870 unidades no balcão. No dia seguinte, outros 800 doces. O faturamento em apenas dois dias chegou a R$ 32 mil apenas com o morango do amor.

+ Leia mais: Morango do terror? Nove erros comuns ao fazer Morango do Amor

“Além das filas, que tomam a frente da loja, temos recebido uma demanda incrível de encomendas de Curitiba e Região Metropolitana”, explica Bruna, uma das precursoras do doce no Paraná. “Se antes vendíamos cerca de 150 a 300 unidades deste item por semana, agora estamos comercializando média de 350/400 unidades ao dia. Nossa expectativa é fechar a semana com 5 mil unidades vendidas”, enfatiza a chefe de cozinha.

Qualidade e produção

A alta demanda – motivada pelos vídeos das redes sociais – congestionou os canais de venda da Brigaderia Chic e gerou filas em frente ao ponto de vendas, que existe há dez anos em Araucária. “Conhecemos o potencial do produto e já o ofertamos há muitos anos, mas fomos surpreendidos com a procura dos últimos dias”, destaca a empresária.

O aumento substancial nas vendas do Morango do Amor, no mês de julho, impactou diretamente a linha de produção da doceria. “Além de ampliar as horas de trabalho na cozinha, tivemos que conversar com os fornecedores parceiros da região para garantir a entrega da fruta fresca, com tamanho, sabor, aroma e densidades adequadas para que o volume de produção mantenha nosso criterioso padrão de qualidade”, observa Bruna.

“Nosso cliente é exigente e sabe do padrão de qualidade que ofertamos. Por esse motivo, temos ampliado as horas de produção para garantir o volume de entrega com a mesma qualidade de sempre, mantendo o crocante de uma casca fininha que não inibe o perfume e a doçura natural presente neste doce”, complementa a especialista.

Sabor e história

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Bruna Fernanda de Jesus Silva começou vendendo doces há 14 anos. De início, ia de porta em porta ofertando bolos de pote e outras gostosuras feitas em casa. Das andanças e conversas com os clientes, percebeu que os produtos à base de morango tinham aceitação diferenciada entre o público.

Foi assim que há dez anos surgiu – com o apoio e envolvimento da família – a Brigaderia Chic (@_brigaderiachic), em Araucária. Conhecedora do mercado, Bruna inseriu no cardápio fixo as ‘taças da felicidade’ e outros produtos mais elaborados, como uma criação própria batizada de ‘Folhadim’ – um folhado de pudim.

Feira de inverno da Praça Osório termina neste domingo (27)

Sempre em busca de novidades e de olho nos atrativos do morango – fruta amplamente cultivada na região – Bruna começou fazendo testes e criando novos produtos. No fim de 2019, após muitos testes do ponto de calda, nasceu o “Morango do Amor”. Inicialmente, o “Morango do Amor” aparecia de duas a três vezes por semana nas disponibilidades do balcão da loja, até se tornar um dos carros-chefes da vitrine e das encomendas.

“O Morango do Amor está em nossas redes sociais desde o início, inclusive com outras cores além do vermelho clássico. É tão tradicional em nossa loja, que foi o maior sucesso durante a pandemia. Ficou famoso junto com as ‘Coxinhas de Morango’ e o ‘Amor de Maracujá’ – semelhante ao bombom ‘Morango do Amor’, mas feito com outra fruta”, conta Bruna.

Atenta ao mercado e à demanda provocada pelas redes sociais, Bruna viu um de seus produtos mais queridos ganhar o Brasil, inclusive com postagens de artistas e autoridades. “Os conteúdos de redes sociais – da mesma forma que trazem novidades – costumam revisitar temas do passado com frequência. Acreditamos que o encantamento provocado pelas cores e pelo sabor do produto, associado ao quesito férias, tenha provocado essa nova explosão do ‘Morango do Amor’ que há anos é um dos carros-chefes da nossa Brigaderia Chic”, esclarece.

E complementa: “Uma orientação que temos dado às pessoas que nos procuram e perguntam a respeito deste doce – e como especialistas que somos – é que o consumidor deve ficar atento à qualidade do produto. Isso envolve não apenas um padrão estético, mas principalmente o tamanho e a origem da fruta, higienização, ponto de doçura e ponto de calda. O valor do doce se deve a todo esse conjunto”.

Demanda e valor

A procura de ocasião por morangos – associada às baixas temperaturas – já impacta os mercados de Curitiba e Região Metropolitana e isso interfere nos valores, na oferta e na qualidade da fruta.

“Somos uma empresa que possui todo um processo de produção. Nossos parceiros sabem o tipo de fruta que procuramos e que compramos com recorrência. Como temos uma demanda fixa do produto, negociamos junto aos parceiros para que mantenham as entregas e, dentro do possível, que mantenham também uma margem de negociação nos valores do quilo do morango”, relata a empresária.

Atualmente, o valor da unidade do Morango do Amor na Brigaderia Chic varia de acordo com a disponibilidade do produto: R$ 18 o médio e R$ 20 o chamado morangão. O produto é fabricado e vendido fresco todos os dias, a pronta entrega.

A Brigaderia Chic fica na Avenida Doutor Victor do Amaral, 1111, sala 03, Centro de Araucária, e atende pelo telelefone 41 9 9817 7577 (WhatsApp). O funcionamento é de segunda a sábado, das 11h às 19h. Aos domingos, das 11h às 18h.