Feira de inverno da Praça Osório termina neste domingo (27)

Neste fim de semana, moradores e turistas de Curitiba poderão aproveitar os últimos dias da Feira Especial de Inverno na Praça Osório, no Centro. Inicialmente prevista para encerrar em 20 de julho, a feira foi prorrogada até este domingo (27) a pedido do público. No encerramento, o horário de funcionamento será das 9h às 16h.

A feira conta com 66 barracas, sendo 25 de gastronomia e 26 de artesanato. O público encontra desde quentão e pinhão até comidas típicas de outros países, além de pastéis e doces artesanais. Já os estandes de artesanato oferecem roupas, acessórios, itens de decoração e sugestões de presentes.

Curitiba tem Domingo no Centro neste fim de semana

Na Rua XV de Novembro, ao lado da feira, acontece também a edição mensal do Domingo no Centro. Das 9h às 16h, a programação inclui brincadeiras infantis, teatro de bonecos, oficina de escultura e atrações culturais.

Nesta edição de julho, o palco principal recebe apresentações musicais, teatro de bonecos e a Família Folhas. As crianças poderão se divertir com bolhas de sabão, futebol de robôs, óculos de realidade virtual e cantinho da leitura. Confira a programação a seguir:

Também estarão disponíveis serviços como o Sine Móvel, com orientações e vagas de emprego, e o ônibus da Urbs, com atendimento para questões do transporte público.

Serviço

Feira de Inverno

Data: até domingo (27)

Horário: das 9h às 16h

Local: Praça General Osório

Domingo no Centro

Data: domingo (27)

Horário: das 9h às 16h

Local: Rua XV de Novembro (da Praça Osório até o Bondinho)