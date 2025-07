Possibilidade de colocar cancelas em passagens de trem é debatida em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Representantes da Urbanização de Curitiba (Urbs), Superintendência de Trânsito (Setran), da ABC Escola de Trânsito e da operadora ferroviária Rumo realizaram uma reunião, na tarde desta sexta-feira (25), para debater soluções que melhorem a segurança nos cruzamentos com a linha férrea em Curitiba.

Mecanismos para melhorar protocolos de segurança e a sinalização, além da viabilidade de colocar cancelas nas passagens, foram alguns dos temas abordados.

O objetivo é reforçar ações para evitar acidentes como o que ocorreu na noite da última terça-feira (22) entre um trem da Rumo e um ônibus biarticulado na Avenida Paraná, no Cabral. A colisão partiu o ônibus ao meio e deixou 11 feridos.

Nos últimos meses, Setran, Urbs e Rumo discutiam alternativas para aumentar a segurança nas passagens de nível na cidade, segundo o superintendente de trânsito, Bruno Pessuti.

A intenção, de acordo com Pessuti, é fazer um estudo técnico nas 49 passagens de nível da capital e verificar quais soluções são mais indicadas para cada uma e estruturar um projeto de investimento. O foco é atender principalmente as 16 passagens que têm cruzamento com semáforos.

Trilhos de trem cortam diversos bairros de Curitiba

Em Curitiba, há 37 quilômetros de trilhos. O ramal ferroviário de cargas passa por diversas áreas adensadas em bairros como Centro, Cabral, Alto da XV, Cristo Rei, Cajuru e Uberaba.

A prefeitura tem cobrado da União soluções para a questão do transporte ferroviário na capital. O prefeito Eduardo Pimentel participou de reuniões com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e com o Ministério dos Transportes para discutir a possibilidade de um contorno ferroviário.

Rumo propõe retirar trens do ramal cimenteiro

Uma das propostas defendida pela Rumo e que tem apoio da prefeitura é a retirada dos trens do chamado ramal cimenteiro, que atendem a Votorantim. “São dois trens por dia que poderiam ser substituídos por 28 caminhões nas rodovias. Isso também está no nosso radar, com discussões com o cliente, a ANTT e o Ministério dos Transportes”, diz Mônica Braga Cortes, especialista em relações governamentais da Rumo.

Em paralelo ao levantamento técnico, haverá um reforço no treinamento dos motoristas do transporte coletivo com foco na direção defensiva, que prevê a condução dos veículos de modo a evitar acidentes até mesmo diante de erros que terceiros possam cometer.

Uma primeira reunião foi realizada em 1 de julho com a Rumo para tratar de um treinamento de motoristas, que contemplará todas as operadoras de ônibus da cidade e os 2,8 mil motoristas em atividade.