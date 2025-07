Gangue da correntinha é desmantelada no Centro de Curitiba

A Guarda Municipal de Curitiba, com o apoio da tecnologia da Muralha Digital, conseguiu prender três integrantes de uma quadrilha especializada em furtos e roubos no Centro da capital paranaense. A ação contra a gangue das corretinhas no Centro de Curitiba faz parte da Operação Centro Seguro e ocorreu na última quarta-feira (23).

As câmeras da Muralha Digital foram cruciais para o sucesso da operação, acompanhando em tempo real os movimentos dos suspeitos e direcionando as equipes de segurança. Dois indivíduos foram detidos na região central, na Praça Zacarias e na Rua Marechal Deodoro, enquanto o terceiro foi localizado em casa, no bairro Xaxim. Além dos três presos, outros dois membros da gangue da correntinha que atuava no Centro de Curitiba estão foragidos.

A ação contou com a participação conjunta da Guarda Municipal, do Grupo Tático de Motos da GM, do Departamento de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, além das polícias Civil e Penal, evidenciando a importância da integração entre as forças de segurança.

A identificação dos suspeitos foi possível graças à equipe de investigação da Muralha Digital. Analisando imagens de uma câmera instalada próxima à Praça Generoso Marques, os investigadores flagraram uma ação violenta do grupo contra um idoso, ocorrida em 16 de junho, em frente ao Paço da Liberdade. O vídeo mostrou a vítima sendo cercada, derrubada e arrastada pelo chão, em um ataque que durou poucos minutos, mas foi presenciado por diversos transeuntes em uma das áreas mais movimentadas do Centro.

Rafael Vianna, secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, destacou a importância da tecnologia nessa operação: “Essa tecnologia da Muralha Digital prova ser uma ferramenta essencial tanto na prevenção quanto no auxílio às investigações policiais.”

Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba.

Centro conectado

Recentemente, o prefeito Eduardo Pimentel assinou um decreto instituindo o programa Conecta Muralha Curitiba, que visa expandir o número de câmeras de monitoramento na cidade. A iniciativa prevê a integração de sistemas de videomonitoramento privados, como os de empresas de segurança e condomínios, à Muralha Digital da Prefeitura.

Lançada em 2021, a Muralha Digital já conta com mais de 2.100 câmeras em locais públicos e pontos estratégicos de Curitiba. Com a nova integração, espera-se alcançar até 6 mil câmeras conectadas, ampliando significativamente o alcance do monitoramento e reforçando o combate à criminalidade na capital paranaense.

