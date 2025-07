Piso tátil termina em muro e revolta moradores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O objetivo era ser acessível. Entretanto, o piso tátil implementado na esquina entre as ruas Antonio César Casagrande e Raposo Tavares, no bairro Pilarzinho, em Curitiba, termina em um muro.

O piso tátil, que promove a acessibilidade de pessoas com deficiência visual, deve marcar o caminho e proporcionar uma maior sensação de segurança a todos que necessitam dele. No entanto, moradores da região acreditam que o piso tátil colocado na calçada da região é um erro de obra absurdo. O direcionamento dá para um muro. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o projeto de acessibilidade está dentro das normas.

Dentro das normas?

Para a urbanista e professora da Uninter Rafaela Almeida, existe um erro quanto ao piso direcional. “No Brasil a norma que rege a acessibilidade, principalmente de calçadas, é a NBR 9050. Essa norma diferencia piso tátil de piso direcional. Nesse caso, dessa calçada, nós temos um piso tátil de alerta e direcional. O direcional deve direcionar as decisões que são tomadas, pensando em uma sequência lógica de orientação. Nesse caso, essa indicação é um muro quando deveria ser a continuidade da calçada. Muitas vezes as calçadas são adequadas, tem um piso rebaixado, mas elas não seguem as normas da ABNT NBR 9050”, explica a especialista.

Moradores criticam obra

Para Eduardo Ignassio, de 20 anos, o projeto foi feito de qualquer jeito e, como cidadão, é frustrante pensar que o dinheiro arrecadado para infraestrutura está sendo usado de maneira errada. Além do jovem, o morador Luiz Ortiz, de 63 anos, discorda da obra como um todo.

Uma parte da calçada da esquina foi ampliada, diminuindo o espaço de acesso à rua Antonio César Casagrande. Segundo Luiz, antes de colocarem sinalização de que o local passava por obras, a ampliação causou acidente entre motoristas desavisados.

“Para que isso aqui? Sábado de noite passei por cima, não tinha visto que tinha mudado. Outros dois carros vieram atrás de mim. Chegou a estragar o carro mais baixo”, conta Luiz.

Segundo o morador, para evitar novos acidentes, ele mesmo colocou três sacos de lixo em cima da calçada como uma forma de sinalização. A Tribuna foi até o local e constatou que, agora, o local está devidamente sinalizado. Porém, ao perguntar o motivo da obra e o valor gasto à prefeitura, não obteve resposta.

Prefeitura diz que está correto

A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), informa que a pista tátil localizada na esquina das ruas Raposo Tavares com a Antônio César Casagrande está correta, de acordo com a norma de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 16537/2016.

A ampliação na calçada se trata de uma melhoria, que visa reduzir a velocidade operacional do tráfego, além de melhorar a acessibilidade de pedestres.

Quanto ao questionamento sobre a mudança de sentido da rua Antônio César Casagrande, a assessoria informa ainda que a via não terá mudanças, a obra visa apenas organizar o fluxo de trânsito e o acesso dos transeuntes.