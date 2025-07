Novo vídeo mostra acidente entre biarticulado e trem em Curitiba

Um novo vídeo divulgado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) mostra outro ângulo do acidente entre um trem e um ônibus biarticulado em Curitiba. A colisão, que partiu o transporte coletivo ao meio, aconteceu por volta das 23h30 de terça-feira (23), no bairro Cabral.

O ônibus da linha Santa Cândida/Capão Raso passava pela linha férrea da Avenida Paraná quando foi atingido pelo trem. Ao todo, onze pessoas ficaram feridas e nove foram levadas para hospitais em Curitiba e Região Metropolitana (RMC).

O novo vídeo divulgado pela PCPR é de uma câmera de monitoramento que capturou frontalmente a colisão. Assista:

No local do acidente, o tenente Cunha, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), afirmou que os procedimentos de segurança foram seguidos. Segundo ele, a gravidade da colisão poderia ter sido maior. “Dado tanto o horário, que não era de pico, quanto a quantidade reduzida de pessoas no ônibus, tivemos poucas vítimas”, disse.

Acidente entre trem e ônibus é investigado em Curitiba

O acidente entre o ônibus e o trem está sendo investigado pela PCPR. Na quinta-feira (24) foram ouvidos o maquinista e o auxiliar, além de uma vítima que estava no ônibus.

Na ocasião do acidente, o maquinista do trem afirmou que dois apitos sonoros foram emitidos antes de cruzar a via. Aos policiais, o motorista do ônibus relatou que não escutou o sinal emitido pelo outro veículo.

“A Polícia Civil continua com as diligências para apuração do fato. Na data de ontem [quarta-feira (23)] tivemos a oitiva de duas vitimas que decidiram representar. Ou seja, autorizar que a Polícia Civil tome as medidas pertinentes em relação às lesões corporais que elas sofreram”, comentou o delegado Edgar Santana.

“Estamos também na posse de imagens de sistema monitoramento do local. Essas imagens serão remitidas ao Instituto de Criminalística para que possa formalizar a dinâmica do sinistro de trânsito. Após a produção dessas provas, a Polícia Civil vai analisar se já tem ou não condições de concluir o procedimento”, acrescentou o delegado.

Nesta sexta-feira (25), o motorista do ônibus deve ser ouvido.