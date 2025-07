Rua 24 Horas tem nova edição de encontro de brechós neste sábado

Quem ama uma pechincha e tem aquele olhar treinado para garimpar tesouros em meio a araras de roupas vai ter um compromisso imperdível neste sábado (26). A icônica Rua 24 Horas, um dos cartões-postais mais queridos de Curitiba, será tomada pela terceira edição do Garimpa/CWB, reunindo 20 brechós da cidade das 9h às 18h.

E olha, não estamos falando só de roupinhas básicas, não! O evento promete desde peças a preços super acessíveis (a partir de R$ 10) até itens de grife, relíquias e peças que fazem o coração de colecionadores bater mais forte. Além de roupas, você encontra acessórios, calçados e semijoias para completar o look.

Enquanto você fuça entre as araras em busca daquela peça única, pode matar a fome com opções da gastronomia regional, com doces, queijos e bebidas que estarão disponíveis no local.

E não sou só eu que estou animada com o evento! Segundo Nadia Gusi, encarregada da Rua 24 Horas, o impacto do Garimpa/CWB no movimento do local é impressionante: “Nos dias de Garimpa/CWB, em média 7,7 mil pessoas passam pela Rua, 2 mil a mais que o número registrado normalmente aos sábados”.

Nathan Josué Brito, organizador do evento, destaca que esta é uma chance de ouro para praticar o consumo consciente. “É uma oportunidade de exercitar o consumo consciente, garimpar peças de qualidade e exclusivas e ainda gastar menos. A ideia é atrair não apenas curitibanos, mas também os turistas que visitam a Rua 24 Horas”.

Um pouco de história

Inaugurada em 12 de setembro de 1991 pelo visionário prefeito Jaime Lerner, a Rua 24 Horas é um daqueles lugares que todo mundo precisa conhecer em CWB. Administrada pela Urbanização de Curitiba (Urbs), o espaço tem uma arquitetura que não passa despercebida: estrutura de arcos e dois grandes relógios, um enfeitando cada entrada (nas ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco).

Após passar por uma super revitalização, o espaço está com cara nova e abriga atualmente 20 estabelecimentos comerciais, com opções que vão de restaurantes a lojas de roupas, lembranças, decoração, perfumaria e eletrônicos.

Ah, e se você é turista, vale lembrar que a Rua 24 Horas é também o ponto inicial da Linha Turismo, aquele ônibus vermelhinho que percorre 26 atrativos da cidade. O ponto de embarque fica na Rua Visconde de Nácar, e o ônibus passa a cada 30 minutos, entre 8h30 e 17h30.

Então, que tal dar uma passadinha por lá no sábado? Quem sabe você não encontra aquela peça que estava procurando há tempos por uma fração do preço original!