Alerta de chuva intensa se aproxima de Curitiba: veja a previsão

Quem mora em Curitiba já está acostumado com o tempo instável — e os próximos dias não devem ser diferentes. Segundo o Simepar, a cidade terá variações marcantes no clima, com sol pela manhã, possibilidade de pancadas isoladas no domingo e mínimas beirando os 11ºC. Há um “alerta de chuva intensa” futuro, segundo o Inmet, que abrange Curitiba e toda a região metropolitana, mas esse alerta é válido apenas a partir das 10h do de domingo (27).

Neste fim de semana, segundo previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar, o dia amanhece com céu aberto, e as temperaturas sobem rapidamente no período da manhã. A máxima prevista é de 24°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 11°C.

Já no domingo chuva em Curitiba, segundo a previsão do tempo. O Simepar indica possibilidade de chuva de 1,3 mm e temperatura entre os 13 e 25ºC. Segunda a chuva segue com mais intensidade, alcançando os 11 mm ao longo do dia.

“O sábado segue instável na RMC e sudeste, durante a manhã, com grande cobertura de nuvens, até mesmo nos Campos Gerais. Pela tarde, a nebulosidade fica variável no estado, com chance de chuva apenas no centro-sul e sudoeste, na divisa com Santa Catarina. As temperaturas seguem se elevando, com até 33 °C na região noroeste”.

Curitiba em alerta amarelo de chuvas intensas: Perigo Potencial

Segundo o Inmet o alerta amarelo de chuva intensa em Curitiba é futuro, previsto para o período entre às 10h de domingo e 12h de segunda-feira. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Imagem mostra o alerta amarelo futuro de chuva intensa abrangendo Curitiba. foto: Reprodução/Inmet.

