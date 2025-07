Curitiba recebe espetáculo de ilusionismo com artistas internacionais

O Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba, recebe, neste sábado (26), a 3ª edição de “Ilusões – Espetáculo Internacional de Mágicas”, idealizado pelo ator, mágico e comediante Gabriel Louchard. A apresentação reúne um time poderoso de ilusionistas da Coreia do Sul, França, Espanha e Suécia.

Quando foi criado, em 2019, o espetáculo passou por seis cidades brasileiras, apostando na mistura entre teatro e ilusionismo moderno. Na segunda edição, foi a vez de Rio e São Paulo receberem shows com ingressos esgotados e sessões extras.

Nesta terceira edição o espetáculo aposta como destaque a impactante apresentação do mentalista mundialmente conhecido Javier Botia (Espanha); o divertido estilo Clown de John Henry (Suécia), a habilidade manual do jovem campeão mundial de manipulação Junwoo Park (Coréia do Sul) e a magia cômica de Jimmy Delp (França).

Passeando por todo o universo da mágica, os artistas vão apresentar esquetes que misturam ilusionismo, cartomagia, mentalismo, manipulação e magia cômica.

O idealizador Gabriel Louchard fala sobre o interesse pelo ilusionismo e o desejo de reunir talentosos mágicos no mesmo palco. “Lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi um mágico atuando em uma festa infantil. Decidi ali, aos nove anos, o caminho que queria trilhar. Levei tão a sério que mergulhei em cursos de mágica e teatro. No ano seguinte, já era o mágico profissional mais jovem do Brasil”, diz.

Ela conta que mais tarde, no teatro, descobriu o casamento perfeito entre atuação, comédia e ilusionismo. “Me tornei um ator e comediante que usa a mágica como ferramenta de atuação. Quando montei o Ilusões, procurei artistas com atos originais, onde o ilusionismo está sempre ligado a outras artes, como clown, música, teatro, enriquecendo a apresentação. E assim alguns dos maiores ilusionistas do mundo, estarão se apresentando para o público brasileiro”, acrescenta.

As apresentações contarão com tradução em Libras e audiodescrição.

Conheça mais sobre os ilusionistas que estarão em Curitiba

Javier Botia (Espanha): Botia começou carreira no rádio. Cativou a América Latina, tornando-se uma figura de destaque no Uruguai, Paraguai e Argentina. Vencedor de vários festivais internacionais de mágicas, se tornou o melhor mentalista do mundo ao ganhar o prêmio FISM, o mais importante do mundo do ilusionismo, na edição na Coreia.

Junwoo Park (Coreia do Sul): É um jovem mágico conhecido pela abordagem sofisticada à mágica. Com inúmeras vitórias em competições, se estabeleceu como figura de destaque no mundo da mágica alcançando o primeiro lugar no pódio da última edição do campeonato mundial de mágicas, o FISM, em Quebec, no Canadá. Especialista em manipulação, usa apenas a habilidade manual, acompanhada de trilha musical.

Jimmy Delp (França): O ilusionista e ator francês faz uma apresentação original, praticamente um desenho animado no palco. Seu ato é composto por números de ilusionismo cômico de grande efeito visual. Risadas e espanto são garantidos.

John Henry (Suécia): John éator, ilusionista e artista circense contemporâneo. Sua devoção à arte o levou a se apresentar em vários países e para público diverso, de reis e rainhas a crianças de países devastados pelas guerras. Também marcou presença no prestigioso templo do ilusionismo “Magic Castle” em Las Vegas. Em sua carismática apresentação, revisita a mágica mais antiga do mundo.

Gabriel Louchard (Brasil): Único mágico brasileiro a ter um programa de TV sobre ilusionismo – “Truque de Humor”, no Multishow – se diferencia ao apresentar a mágica aliada ao humor. Louchard também é ator e apresentador.

“Ilusões – Festival Internacional de Mágica” em Curitiba

Data: 26 de julho (sábado), às 20h30

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Ru Conselheiro Laurindo, 175 – Centro – Curitiba

Duração 1h30

Classificação: Livre

Especificações do espetáculo: Espetáculo de mágicas (ilusionismo)

Ingressos: Entre R$ 50 e R$ 180

Vendas: DiskIngressos ou 1h antes na bilheteria do Teatro Guaíra

Apresentações com tradução em Libras e audiodescrição