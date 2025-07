Curitiba se prepara para a maior Oktober de todos os tempos

A capital paranaense já está em contagem regressiva para a terceira edição da Oktober Curitiba, que promete ser a maior e mais empolgante de todas. Em 2025, o evento que celebra a cultura germânica ganha uma nova dimensão, ocupando dois finais de semana no mês de outubro.

Marcada para os dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, a festa acontecerá no tradicional pavilhão de eventos do Parque Barigui – Centro de Exposições Positivo. A expansão do calendário é uma resposta ao crescente sucesso das edições anteriores, que atraíram milhares de visitantes de todo o Brasil.

Gian Zambon, diretor da SevenX, uma das produtoras do evento, não esconde o entusiasmo: “A Oktober Curitiba se consolida como um dos maiores festivais culturais do Sul do Brasil, refletindo o melhor de Curitiba: organização, cultura, diversidade e hospitalidade”.

Inspirada na famosa Oktoberfest de Munique, a versão curitibana vai muito além do chope e da culinária alemã. O evento se tornou um verdadeiro ponto de encontro entre tradição e modernidade, reunindo desde descendentes de imigrantes até curiosos em busca de uma experiência cultural única.

A grande novidade para 2025 são as atrações musicais de peso. Além das tradicionais bandas germânicas e grupos folclóricos, a Oktober Curitiba contará com três shows nacionais de diferentes estilos. Os nomes serão revelados nesta sexta-feira (25) no perfil oficial do evento no Instagram: @oktobercuritiba.

Para os amantes da cultura alemã, não faltarão as brincadeiras típicas como serrar troncos, beber chope em metro e pregar pregos, tudo sob o olhar atento do casal símbolo Fritz e Frida. Na parte gastronômica, o destaque fica por conta do chope puro malte, idêntico ao servido em Munique, e pratos típicos como Joelho de Porco e Salsichão de Vitela.

Uma novidade que promete agradar a todos é a divisão dos ingressos em duas modalidades: “Dia” e “Noite”. Bruno Neves, também diretor da SevenX, explica: “O ingresso ‘Dia’ é perfeito para quem quer aproveitar a parte mais tradicional da festa, enquanto o ‘Noite’ inclui tudo isso mais um show nacional”.

Foto: Divulgação.

SERVIÇO – Oktober Curitiba

