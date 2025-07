I Wanna Be Tour Curitiba: confira os horários dos shows

A Pedreira Paulo Leminski vai virar um portal direto para os anos 2000 no dia 23 de agosto, quando a segunda edição da I Wanna Be Tour promete um dia inteirinho de nostalgia emo e pop-punk. E não é para menos: serão mais de 20 atrações divididas em dois palcos para fazer aquela franja lisa balançar novamente.

Para quem já está planejando qual banda ver (e qual, infelizmente, vai precisar sacrificar), a organização divulgou os horários oficiais dos shows. Os brasileiros do Fake Number e do Gloria abrem as apresentações, enquanto Good Charlotte e Fall Out Boy ficam com a missão de fechar a noite com aquele gostinho de “eu era adolescente de novo”.

A IWBT é uma realização da 30e e tem a Vans como patrocinadora. O evento, que também acontece em São Paulo no dia 30 de agosto no Allianz Parque, ainda tem ingressos disponíveis pelo site da Eventim.

Assim como na edição de estreia, a I Wanna Be Tour promete transformar os locais por onde passa em verdadeiras cápsulas do tempo, levando o público diretamente para a época em que o emo e o pop punk dominavam não só os fones de ouvido e as playlists (quem aí lembra do iPod?), mas também influenciavam toda uma geração na forma de se vestir e se comportar.

E para você montar seu cronograma dos sonhos, confira os horários completos:

Curitiba – Pedreira Paulo Leminski

It’s a Lifestyle Stage

11h30 – Fake Number

13h10 – Neck Deep

15h – The Maine

16h50 – The Veronicas

19h10 – Fresno

21h30 – Good Charlotte

It’s Not a Phase Stage

12h20 – Gloria

14h05 – Story Of The Year

15h55 – Dead Fish

18h – Forfun

20h20 – Yellowcard

22h50 – Fall Out Boy